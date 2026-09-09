Στο Παρίσι σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Μετά τον Σίσι, συνάντηση με τον Μακρόν – Η ατζέντα της Διεθνούς Διάσκεψης για το Διάστημα και οι ηχηρές απουσίες

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Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα, Τετάρτη,9 Σεπτεμβρίου, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα. Η επίσκεψη στη Γαλλία έρχεται μία ημέρα μετά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη γαλλική πρωτεύουσα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός θα παρακαθίσει στο δείπνο που παραθέτει ο Γάλλος πρόεδρος στο Μέγαρο των Ηλυσίων, προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής.

Η διεθνής συνάντηση κορυφής για το Διάστημα, πραγματοποιείται σήμερα (9/9/2026) και αύριο (10/9/2026), έπειτα από πρωτοβουλία του Προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και υπό την προεδρία της Γαλλίας και της Γερμανίας.

Η γαλλική πλευρά, έχει ανακοινώσει ότι παρόντα στην συνάντηση, η οποία θα διεξαχθεί στο Grand Palais, θα είναι περίπου 2.000 άτομα, προερχόμενα από 120 χώρες, από τα πεδία της πολιτικής, των επιχειρήσεων, της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Βασικό αντικείμενο της συνάντησης, είναι η διακυβέρνηση του Διαστήματος, το οποίο λαμβανομένων υπόψη των γεωπολιτικών εντάσεων των τελευταίων ετών, έχει αρχίσει να εξελίσσεται σε ένα χώρο ανταγωνισμού κρατών και επιχειρήσεων.

Και αυτό διότι, όπως υπογράμμιζαν τις τελευταίες ημέρες γαλλικές διπλωματικές πηγές, το Διάστημα δεν αφορά πλέον μόνο σε δορυφόρους, εκτοξεύσεις και επιστημονική έρευνα, αλλά έχει μετουσιωθεί σε έναν στρατηγικό τομέα, που αφορά στην άμυνα, τις τηλεπικοινωνίες, την πρόσβαση σε δεδομένα, το κλίμα και εν τέλει την τεχνολογική κυριαρχία.

Οι 3 θεματικές ενότητες συζήτησης

Όπως ανακοινώθηκε, το πρόγραμμα εκδηλώσεων στο Grand Palais, επικεντρώνεται σε τρεις θεματικές ενότητες, ανοιχτές σε όλους τους καλεσμένους, οι οποίες θα διερευνηθούν, μέσω παρουσιάσεων και «στρογγυλών τραπεζιών».

Τα τρία αυτά αντικείμενα συζήτησης είναι τα εξής:

I. Αντιμετώπιση των προκλήσεων της παγκόσμιας διαστημικής οικονομίας μέσω της διεθνούς συνεργασίας.

II. Διαστημική επιστήμη, τεχνολογία και εξερεύνηση από διεθνή οπτική γωνία: ένα πλεονέκτημα για το μέλλον της ανθρωπότητας.

III. Διασφάλιση της διαστημικής ασφάλειας μέσω διαλόγου, άμυνας και συνεργασιών.

Η αντιμετώπιση αυτών των τριών «προκλήσεων» θα πρέπει σύμφωνα με τη γαλλική διπλωματία, να επιτρέψει την αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων, που σχετίζονται με την μελλοντική ανάπτυξη των διαστημικών δραστηριοτήτων, συνδυάζοντας τις εθνικές, τις ηπειρωτικές και τις τομεακές προοπτικές.

Το πρωί της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου, θα λάβει χώρα, όπως ανακοινώθηκε από τους διοργανωτές, επίσημη Συνεδρίαση, αφιερωμένη στις ομιλίες των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, που θα παραστούν.

Έντονη είναι εξάλλου και η ευρωπαϊκή διάσταση της συνόδου κορυφής. «Η Σύνοδος Κορυφής θα αποτελέσει μια ευκαιρία να αναδειχθεί ο ρόλος της Ευρώπης ως διαστημικής δύναμης, προωθώντας τη χρήση του διαστήματος, προς όφελος όλων και τη διεθνή συνεργασία βάσει κοινών κανόνων» επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωσή της η γαλλική διπλωματία.

Στο περιθώριο της διεθνούς συνάντησης θα πραγματοποιηθεί, στις Invalides, Συνεδρίαση των κρατών της ΕΕ, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ελβετίας, της Νορβηγίας και της Ουκρανίας για τα θέματα της άμυνας, ενώ αύριο (10/9/2026) το βράδυ ο Γάλλος Πρόεδρος, θα παραθέσει στο προεδρικό Μέγαρο, δείπνο στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, που θα προσέλθουν στο Παρίσι.

Οι… απόντες

Δεν έχουν προσκληθεί η Ρωσία, το Ιράν και η Βόρεια Κορέα, ενώ δημοσιογραφικές πληροφορίες των τελευταίων ημερών, αναφέρουν ότι υποβαθμισμένη θα είναι και η αμερικανική παρουσία και ότι ύστερα από παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου, ακύρωσαν τη συμμετοχή τους επιχειρηματίες, όπως ο Ιλον Μασκ και ο Τζεφ Μπέζος.

Απών θα είναι και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτζ, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων στο γερμανικό κοινοβούλιο, όπως ανακοινώθηκε την Παρασκευή, από την Καγκελαρία.