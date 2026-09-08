Το καυστικό σχόλιο της Μαρίνας Σταυράκη σε ανάρτηση του Γιώργου Πατούλη – «Πού να κατέβεις βρε…;»

Ο Γιώργος Πατούλης με ανάρτησή του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απάντησε στις φήμες για ενδεχόμενη «κάθοδό» του στην πολιτική, με την πρώην σύζυγό του, Μαρίνα Σταυράκη, να σχολιάζει καυστικά κάτω από το post.

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Πατούλης αναφέρθηκε στα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν το τελευταίο διάστημα σχετικά με πιθανή επιστροφή του στην κοινοβουλευτική πολιτική και συμμετοχή του σε κομματικές διαδικασίες. Στο βίντεο που ανέβασε στα social media τόνισε πως η πολιτική ήταν πάντα αντικείμενο ενδιαφέροντός του, έχοντας διατελέσει δήμαρχος, περιφερειάρχης, πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Όμως, ξεκαθάρισε ότι δεν αφήνει τα δημοσιεύματα να μιλήσουν για λογαριασμό του και ενημερώσει ο ίδιος το κοινό.

«Έχουν γραφτεί πολλά δημοσιεύματα το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι κατεβαίνω στο πολιτικό στίβο, τον βουλευτικό πολιτικό στίβο, σε κάποια κόμματα. Πράγματι, η πολιτική πάντα με ενδιέφερε και μπορεί να έχω χρηματίσει και ως δήμαρχος και ως περιφερειάρχης και ως πρόεδρος των δημάρχων και ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας. Αλλά όταν ενδιαφέρομαι, δεν μιλούν για μένα τα site αλλά μιλώ ο ίδιος. Άρα αυτή τη στιγμή ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας και μάλιστα εκλεγμένος για πέμπτη φορά, έχω πολύ δουλειά να κάνω σε αυτό τον τομέα και οτιδήποτε άλλο εγώ θα το πω με δυνατό τρόπο, όπως ξέρω να συνομιλώ, προφανώς με την ίδια την κοινωνία», είπε ο Γιώργος Πατούλης στην ανάρτησή του.

Η ανάρτηση του Γιώργου Πατούλη:

Το σχόλιο της Μαρίνας Σταυράκη:

Η πρώην σύζυγός του, Μαρίνα Σταυράκη, σχολίασε κάτω από την ανάρτηση του Γιώργου Πατούλη, με τη φράση «Πού να κατέβεις βρε κακομοίρη;».