Αποστολή στη Ρώμη: Έπεσαν οι υπογραφές για την απόκτηση 2 φρεγατών FREMM

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Ιστορική ημέρα σήμερα για το Πολεμικό Ναυτικό, αφού έπεσαν στην Ιταλία οι υπογραφές για την απόκτηση δύο φρεγατών FREMM, οι οποίες θα θωρακίσουν ακόμη περισσότερο την Ελλάδα. Ο απεσταλμένος του enikos.gr στη Ρώμη Χρήστος Μαζανίτης μεταδίδει όσα έγιναν νωρίς το μεσημέρι.

Αποστολή Ρώμη: Χρήστος Μαζανίτης

Παρουσία του υπουργού Νίκου Δένδια και του Ιταλού ομολόγου του oι γενικοί διευθυντές εξοπλισμών Ελλάδας και Ιταλίας υπογράφουν στην Ρώμη την ιστορική συμφωνία πρόσκτησης 2 φρεγατών FREMM κλάσης Bergamini από το Πολεμικό Ναυτικό.

H υπογραφή της συμφωνίας προβλέπει την πρόσκτηση 2 υπερσύγχρονων μεταχειρισμένων φρεγατών απευθείας από το ιταλικό πολεμικό ναυτικό με option γι’ ακόμη δύο.

Η Εφαρμοστική Ρύθμιση υπεγράφη από τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και την αντίστοιχη ιταλική Διεύθυνση Εξοπλισμών, παρουσία επίσης από ελληνικής πλευράς του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημήτριου Χούπη και του Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναύαρχου Δημήτριου – Ελευθέριου Κατάρα ΠΝ, σε υλοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) και της Δήλωσης Προθέσεων για την απόκτηση των ιταλικών Φρεγατών τ. FREMM, που υπεγράφησαν στις 29 Σεπτεμβρίου 2025, στη Λα Σπέτσια της Ιταλίας, κατά την συνάντηση του κ. Δένδια με τον κ. Κροσέτο.

Η πρώτη φρεγάτα FREMM αναμένεται να φθάσει στην Ελλάδα το 2028 και η δεύτερη το 2029.

Οι φρεγάτες Bergamini είναι μεγαλύτερες από τις Belharra και με την απόκτησή τους το Πολεμικό Ναυτικό αποκτά ωκεάνιες δυνατότητες, αφού είναι εκτοπίσματος 6.700 τόνων και θεωρούνται σχεδόν αντιτορπιλικά.

Αμέσως μετά την παραλαβή τους από το Πολεμικό Ναυτικό, οι δύο φρεγάτες αναμένεται να υποστούν εκτεταμένο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού προκειμένου να αποκτήσουν ομοιοτυπία με τις φρεγάτες Belharra.

Μαζί με τις 4 Belharra που είναι οι πιο σύγχρονες στην κατηγορία τους και τις 2+2 φρεγάτες FREMM μαζί με τις 4 αναβαθμισμένες φρεγάτες ΜΕΚΟ, η Ελλάδα θα διαθέτει από τους πιο ισχυρούς στόλους φρεγατών στην Μεσόγειο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους οι δύο Υπουργοί συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στο διεθνές και περιφερειακό περιβάλλον ασφάλειας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ευρωπαϊκή άμυνα, τη στρατηγική κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια και την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Ιταλίας.