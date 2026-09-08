Δίκη για τα Τέμπη: «Μας τον έφεραν σε κλειστό φέρετρο, δεν μπορέσαμε να τον αποχαιρετήσουμε» – Λύγισε η κόρη του μηχανοδηγού

Ράγισαν καρδιές σήμερα στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, όπου διεξάγεται η δίκη για την πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, με την κατάθεση της Χριστίνας Κουτσούμπα, κόρης του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας.

Η μεσαία από τις τρεις κόρες του μηχανοδηγού, δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, κατά την σημερινή συνεδρίαση. «Εκτροχιασμός, τρένο, μπαμπάς». Αυτές τις τρεις λέξεις άκουσε από τη μητέρα της το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023 και τριάμισι χρόνια μετά, δυσκολεύτηκε να επαναλάβει μέσα στη δικαστική αίθουσα.

«Εκείνο το βράδυ μπήκε η μαμά στο δωμάτιό μας. Δεν την είχα δει ποτέ έτσι. Έλεγε “εκτροχιασμός, τρένο, μπαμπάς”», κατέθεσε σύμφωνα με το ρεπορτάζ του onlarissa.gr αρχικά βουρκωμένη. Λίγο αργότερα, λύγισε. «Εδώ και τρία χρόνια προσπαθούμε να αποδείξουμε πως ο πατέρας μου έκανε τη δουλειά του 40 χρόνια. Τον θαυμάζαμε σαν μηχανοδηγό. Μας τον έφεραν σε ένα κλειστό φέρετρο και δεν μπορέσαμε ποτέ να τον αποχαιρετήσουμε όπως έπρεπε», είπε και ξέσπασε σε κλάματα.

Η κατάθεσή της ήρθε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης της αδελφής της, Αθανασίας Κουτσούμπα, η οποία είχε ξεκινήσει να καταθέτει τη Δευτέρα, όταν η δίκη πέρασε πλέον στην αποδεικτική διαδικασία. Νωρίτερα χθες ολοκληρώθηκε το στάδιο των ισχυρισμών των κατηγορουμένων, οι οποίοι μέσω των συνηγόρων τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Πρώτη μάρτυρας είχε καταθέσει η σύζυγος του 59χρονου μηχανοδηγού, Αγνή Μπαλή, περιγράφοντας έναν άνθρωπο με εμπειρία δεκαετιών, ο οποίος εργαζόταν ως μηχανοδηγός από το 1981 και ετοιμαζόταν να συνταξιοδοτηθεί. «Κάναμε όνειρα και μέσα σε ένα βράδυ όλα αυτά χάθηκαν», είχε πει, ενώ αναφέρθηκε και στη δημοσιοποίηση στοιχείων για παλαιότερο πρόβλημα υγείας του συζύγου της, επισημαίνοντας ότι είχε εξεταστεί και κριθεί ικανός να συνεχίσει να εργάζεται.

Η Αθανασία Κουτσούμπα είχε αρχίσει από χθες να ξετυλίγει ενώπιον του δικαστηρίου όσα η οικογένεια ερεύνησε μετά τη σύγκρουση. Κατέθεσε ότι είχε μιλήσει με τον πατέρα της περίπου στις 9 το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου και ότι εκείνος της είχε αναφέρει προβλήματα που υπήρχαν στα δρομολόγια εκείνης της ημέρας. Αναφέρθηκε, επίσης, σε παλαιότερες συζητήσεις τους για βλάβες στον σιδηρόδρομο και προβλήματα στις επικοινωνίες μέσω VHF.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στο χρονικό διάστημα των περίπου 11 λεπτών μετά την αναχώρηση της επιβατικής αμαξοστοιχίας από τον σταθμό της Λάρισας, για το οποίο, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, δεν υπάρχει καταγεγραμμένη συνομιλία μεταξύ μηχανοδηγών και σταθμαρχών. Το συγκεκριμένο ζήτημα αναμένεται να επανέλθει, όταν εξεταστούν πραγματογνώμονες και τεχνικοί σύμβουλοι που ασχολήθηκαν με τα καταγραφικά και τα ηχητικά.

Σήμερα, συνεχίζοντας την κατάθεσή της και απαντώντας σε ερωτήσεις συνηγόρων, η Αθανασία Κουτσούμπα υποστήριξε ότι «υπήρχαν αλλοιώσεις στο καταγραφικό των συνομιλιών». Ερωτηθείσα για τον τρόπο με τον οποίο εργαζόταν ο πατέρας της, ήταν κατηγορηματική πως «ήταν πάρα πολύ τυπικός στην εργασία του». Σε ερώτηση εάν θα μπορούσε να έχει επικοινωνήσει με τον σταθμάρχη, όταν η αμαξοστοιχία σταμάτησε, απάντησε πως πιστεύει ότι αυτό ήταν δυνατό.

«Να ελεγχθεί το τηλέφωνο του σταθμάρχη»

Στο ίδιο σκέλος της διαδικασίας, ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας Ευάγγελος Χατζηευαγγέλου ζήτησε να ελεγχθεί η τηλεφωνική συσκευή του σταθμάρχη, προκειμένου να διαπιστωθεί ποια τηλεφωνήματα και μηνύματα υπήρχαν, καθώς και εάν έχει διαγραφεί κάποιο στοιχείο.

Η μάρτυρας επανέλαβε, επίσης, πως γνώριζε από τον πατέρα της ότι υπήρχαν προβλήματα ασφαλείας στον σιδηρόδρομο. Με αφορμή έκθεση ιδιώτη πραγματογνώμονα, δικηγόρος ζήτησε να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διερευνηθεί εάν υπήρξε ανθρώπινη παρέμβαση στα καταγραφικά.

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν και η στιγμή κατά την οποία δικηγόρος της Hellenic Train τη ρώτησε εάν ο πατέρας της αισθανόταν επισφαλής εξαιτίας των συνθηκών στην εργασία του. «Εύχομαι να ήταν εδώ να ρωτήσετε τον ίδιο», απάντησε.

Αμέσως μετά ήρθε η κατάθεση της αδελφής της, Χριστίνας, και η εικόνα της οικογένειας εκείνο το βράδυ μπήκε μέσα στη δικαστική αίθουσα. Η μητέρα που μπαίνει στο δωμάτιο των παιδιών της σε κατάσταση που εκείνα δεν την είχαν ξαναδεί. Η αγωνία για τον πατέρα τους. Η αναμονή. Το κλειστό φέρετρο. Ο αποχαιρετισμός που δεν έγινε ποτέ.

Καταθέτει ο Αντώνης Ψαρόπουλος: Σημεία και τέρατα το πρώτο 6ήμερο στον τόπο

Στη συνέχεια άρχισε να καταθέτει ο δικηγόρος Αντώνης Ψαρόπουλος, πατέρας της Μάρθης Ψαροπούλου, που έχασε τη ζωή της στο δυστύχημα. Ο κ. Ψαρόπουλος είχε ζητήσει να εξεταστεί νωρίς λόγω της διπλής ιδιότητάς του ως πατέρα θύματος αλλά και συνηγόρου υποστήριξης της κατηγορίας. «Από την πρώτη στιγμή ήθελα να μάθω την αιτία θανάτου της κόρης μου και της Αναστασίας, φίλης της κόρης μου», ανέφερε, εξηγώντας ότι διόρισε ιατροδικαστή, επειδή η κόρη του είχε υποστεί εκτεταμένα εγκαύματα.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, από τις πρώτες επαφές που είχε με την ιατροδικαστή διαπίστωσε πως ο χώρος είχε ήδη καθαριστεί, γεγονός που, όπως υποστήριξε, είχε ως συνέπεια να χαθούν στοιχεία και να μην μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια πού βρισκόταν κάθε θύμα. Αναφέρθηκε στις προσπάθειες που έκανε μαζί με τη Μαρία Καρυστιανού για να διερευνηθούν τα αίτια της έκρηξης και χρησιμοποίησε βαριά έκφραση για όσα, κατά την εκτίμησή του, συνέβησαν τις πρώτες ημέρες μετά τη σύγκρουση. «Είχαν συμβεί σημεία και τέρατα το πρώτο εξαήμερο στον τόπο», είπε.

Ο Αντώνης Ψαρόπουλος έθεσε, επίσης, το θέμα της πυρασφάλειας και της ανθεκτικότητας των καθισμάτων της επιβατικής αμαξοστοιχίας, ζητώντας να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες. Όπως υποστήριξε, επί δυόμισι χρόνια το συγκεκριμένο ζήτημα δεν διερευνήθηκε επαρκώς από την ανάκριση.

Μίλησε ακόμη για τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων χωμάτων από τον χώρο της σύγκρουσης, λέγοντας ότι μέσα από τις συνεχείς μεταβάσεις του στη Λάρισα διαπίστωσε πως αντίστοιχη εικόνα είχαν και άλλοι συγγενείς θυμάτων. «Αν είχε αποτραπεί η αλλοίωση του τόπου του δυστυχήματος θα είχαμε πολύ περισσότερα στοιχεία», τόνισε, ζητώντας να αναζητηθούν ευθύνες για όσους, κατά την άποψή του, συνέβαλαν σε αυτή.

Αιχμηρός εμφανίστηκε και απέναντι στους χειρισμούς των πρώτων ημερών από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας. «Θα πρέπει να καυτηριάσω τη στάση των πρώτων 13 ημερών της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας. Δεν έπραξαν το αυτονόητο. Να πάνε στον τόπο του δυστυχήματος», κατέθεσε.

Αναφερόμενος, τέλος, στην πυρκαγιά που ακολούθησε τη σύγκρουση, υποστήριξε ότι αυτή επηρέασε καθοριστικά τον τελικό αριθμό των θυμάτων. «Αν δεν υπήρχε πυρκαγιά, μετά βεβαιότητας θα είχαμε λιγότερα θύματα. Η πυρκαγιά ήταν αποτρεπτική για επιβάτες οι οποίοι επιβίωσαν της σύγκρουσης», ανέφερε ενώπιον του δικαστηρίου.

Στη σημερινή, 27η συνεδρίαση παρίστανται τρεις κατηγορούμενοι, οι Σπυρίδων Πατέρας, Παύλος Κουζής και Εμμανουήλ Γεωργηλάκης, ενώ ο συνολικός κατάλογος της δίκης αριθμεί 366 μάρτυρες.

Πηγή: onlarissa.gr