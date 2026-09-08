Οι κόρες της Αρετής: Ο γοητευτικός Ιάσονας Χρόνης αποκαλύπτει για τον ρόλο του στη σειρά του Alpha

Ο Ιάσονας Χρόνης πρωταγωνιστεί στη νέα δραματική σειρά του Alpha «Οι κόρες της Αρετής», υποδυόμενος τον Αλέξη, τον μικρότερο γιο της οικογένειας Κεχαγιά. Ο ηθοποιός περιγράφει τον Αλέξη ως έναν γοητευτικό αλλά κακομαθημένο και ανώριμο χαρακτήρα, ο οποίος ανακαλύπτει ότι κάποια πράγματα, όπως ο έρωτας, δεν αγοράζονται.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Ιάσονας Χρόνης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ιάσονας Χρόνης πρωταγωνιστεί στη νέα δραματική σειρά του Alpha «Οι κόρες της Αρετής» υποδυόμενος τον Αλέξη, τον μικρότερο γιο της οικογένειας Κεχαγιά.
  • Ο Αλέξης είναι γοητευτικός, παρορμητικός και δείχνει να ζει χωρίς όρια, αλλά πίσω από την αυτοπεποίθησή του κρύβεται ένας βαθιά ευάλωτος άνθρωπος.
  • Ο Ιάσονας Χρόνης μάς συστήνει τον Αλέξη, περιγράφοντάς τον ως «έναν αρκετά κακομαθημένο τύπο και αρκετά ίσως λάθος τύπο… αλλά είναι άκακος και στην πραγματικότητα είναι απλά πολύ ανώριμος».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο Ιάσονας Χρόνης πρωταγωνιστεί στη νέα δραματική σειρά του Alpha «Οι κόρες της Αρετής» και υποδύεται τον Αλέξη τον μικρότερο γιο της οικογένειας Κεχαγιά.

Της Νάντιας Ρηγάτου

Είναι γοητευτικός, παρορμητικός και δείχνει να ζει χωρίς όρια. Πίσω όμως από την αυτοπεποίθηση και την ανεμελιά του, κρύβεται ένας βαθιά ευάλωτος άνθρωπος, που αναζητά διαρκώς αγάπη, αποδοχή και μια θέση όπου θα νιώθει πραγματικά ότι ανήκει.

 Ο Ιάσονας Χρόνης μάς συστήνει τον Αλέξη, μέσα από ένα σύντομο βίντεο:

«Είμαι ο Ιάσονας Χρόνης και υποδύομαι το νεότερο γιο της οικογένειας Κεχαγιά, τον Αλέξη. Ο Αλέξης είναι ένας αρκετά κακομαθημένος τύπος και αρκετά ίσως λάθος τύπος, υπό πολλές έννοιες, αλλά είναι άκακος και στην πραγματικότητα είναι απλά πολύ ανώριμος. Έχει μάθει τα πάντα να μπορεί να τα κατακτήσει, συνήθως με τα λεφτά του πατέρα του και συνειδητοποιεί πάρα πολύ γρήγορα ότι δυστυχώς, για εκείνον, κάποια πράγματα δεν αγοράζονται. Όπως ο έρωτας…».

 Δείτε το βίντεο: 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ