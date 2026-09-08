Γυναικοκτονία Κυριακής Γρίβα: Σε δίκη για κακούργημα 4 αστυνομικοί – Τι λέει το βούλευμα

Σχεδόν δυόμισι χρόνια μετά τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, η υπόθεση περνά πλέον στην επόμενη δικαστική φάση, με τέσσερις αστυνομικούς να παραπέμπονται να δικαστούν ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διά παραλείψεως.

Η γυναικοκτονία της Κυριακής Γρίβα εξελίχθηκε σε μία από τις πλέον εμβληματικές υποθέσεις γυναικοκτονίας στην Ελλάδα, καθώς το έγκλημα σημειώθηκε έξω από το Αστυνομικό Τμήμα στο οποίο η ίδια είχε προσφύγει λίγα λεπτά νωρίτερα ζητώντας προστασία.

Ποιοι αστυνομικοί θα καθίσουν στο εδώλιο

Στο εδώλιο αναμένεται να καθίσουν η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια του Αστυνομικού Τμήματος, ο αστυνομικός που εκτελούσε καθήκοντα φρουρού στο εξωτερικό φυλάκιο και ο εκφωνητής της Άμεσης Δράσης, ο οποίος είχε απαντήσει στην έκκληση της Κυριακής για αστυνομική συνδρομή λίγο πριν από τη δολοφονική επίθεση.

Τι αναφέρει το βούλευμα

Σύμφωνα με το δικαστικό βούλευμα, οι τέσσερις αστυνομικοί παραπέμπονται σε δίκη για θανατηφόρα έκθεση διά παραλείψεως, καθώς το δικαστικό συμβούλιο κρίνει ότι είχαν ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να ενεργήσουν για την προστασία της Κυριακής Γρίβα.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, οι κατηγορούμενοι φέρονται ότι «ενεργώντας από πρόθεση δια παραλείψεως εξέθεσαν άλλον και έτσι τον κατέστησαν αβοήθητο», ενώ το συμβούλιο επισημαίνει ότι «από την πράξη τους δε αυτή προκλήθηκε ο θάνατος της παθούσης».

Για τον φρουρό του Αστυνομικού Τμήματος, το βούλευμα αναφέρει ότι δεν βρισκόταν σε ετοιμότητα και δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως την προσέγγιση του πρώην συντρόφου της Κυριακής, ο οποίος έφερε μαχαίρι και κινήθηκε πεζός προς το σημείο όπου βρισκόταν η 28χρονη. Η επίθεση έγινε, σύμφωνα με το βούλευμα, ενώ η Κυριακή βρισκόταν έξω από το Αστυνομικό Τμήμα και σε απόσταση περίπου 1,5 μέτρου από το φυλάκιο.

Για την επόπτρια, οι δικαστές επισημαίνουν ότι γνώριζε πως η Κυριακή είχε αναφέρει ότι ο πρώην σύντροφός της βρισκόταν έξω από το σπίτι της και ότι φοβόταν για τη σωματική της ακεραιότητα. Παρά το γεγονός αυτό, σύμφωνα με το βούλευμα, δεν προχώρησε στις απαιτούμενες ενέργειες, ούτε έδωσε στην αξιωματικό υπηρεσίας τις αναγκαίες οδηγίες για τα μέτρα προστασίας που έπρεπε να ληφθούν. Παράλληλα, της αποδίδεται ότι δεν αξιολόγησε επαρκώς το επίπεδο κινδύνου που αντιμετώπιζε η 28χρονη.

Σε ό,τι αφορά την αξιωματικό υπηρεσίας, το δικαστικό συμβούλιο κρίνει ότι όφειλε να επικοινωνήσει με το Κέντρο Άμεσης Δράσης, ώστε να κινηθούν οι διαδικασίες για τον εντοπισμό του πρώην συντρόφου της Κυριακής. Παράλληλα, αναφέρεται ότι έπρεπε να μεριμνήσει για τη διάθεση περιπολικού προκειμένου η 28χρονη να μεταφερθεί με ασφάλεια στο σπίτι της. Μάλιστα, το βούλευμα επισημαίνει ότι υπήρχε διαθέσιμο περιπολικό στο Αστυνομικό Τμήμα κατά τον κρίσιμο χρόνο.

Για τον τηλεφωνητή της Άμεσης Δράσης, το βούλευμα αναφέρει ότι όφειλε να αξιολογήσει τη σοβαρότητα όσων του ανέφερε η Κυριακή Γρίβα κατά την τηλεφωνική επικοινωνία. Σύμφωνα με το δικαστικό συμβούλιο, έπρεπε να καταχωρίσει το περιστατικό ως επείγον συμβάν ενδοοικογενειακής βίας και να το διαβιβάσει ως «κάρτα υψηλής προτεραιότητας», προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα οι έρευνες για τον εντοπισμό του πρώην συντρόφου της και να εξασφαλιστεί η ασφαλής μεταφορά της.

Με την ίδια δικαστική απόφαση διατηρούνται και οι περιοριστικοί όροι που τους είχαν επιβληθεί μετά τις απολογίες τους.

Το χρονικό της γυναικοκτονίας της Κυριακής Γρίβα και η φράση «τα περιπολικά δεν είναι ταξί»

Η 28χρονη Κυριακή Γρίβα βρίσκεται με φίλο της σε καφέ το βράδυ της 1ης Απριλίου 2024. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, αντιλαμβάνεται ότι ο πρώην σύντροφός της βρίσκεται στην περιοχή και φοβάται για την ασφάλειά της. Μαζί με τον φίλο της κατευθύνεται στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, προκειμένου να ζητήσει βοήθεια.

Η Κυριακή αναφέρει στους αστυνομικούς ότι ο πρώην σύντροφός της την παρακολουθεί και ότι φοβάται για τη σωματική της ακεραιότητα. Ζητά να μεταφερθεί με ασφάλεια στο σπίτι της. Η υπόθεση δεν εξελίσσεται όπως θα περίμενε, ενώ της υποδεικνύεται να καλέσει την Άμεση Δράση.

Η 28χρονη, ενώ βρίσκεται έξω από το Αστυνομικό Τμήμα, επικοινωνεί με το 100 και ζητά περιπολικό για να τη συνοδεύσει. Στη συνομιλία ακούγεται η πολυσυζητημένη φράση «τα περιπολικά δεν είναι ταξί». Η συγκεκριμένη τηλεφωνική επικοινωνία αποτέλεσε στη συνέχεια ένα από τα βασικά σημεία διερεύνησης των ευθυνών των αστυνομικών.

Λίγο αργότερα, ο πρώην σύντροφός της πλησιάζει την Κυριακή έξω από το Αστυνομικό Τμήμα. Η 28χρονη δέχεται πολλαπλές μαχαιριές και πέφτει νεκρή, σε απόσταση περίπου 1,5 μέτρου από το φυλάκιο του αστυνομικού φρουρού.