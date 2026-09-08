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Φωτιά στην Κάρυστο – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Φωτιά στην Κάρυστο – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

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φωτιά - Κάρυστος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε στον Αετό Καρύστου σήμερα 8 Σεπτεμβρίου 2026.
  • Κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 9 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
  • Στις 10:43 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς, καθώς η περιοχή είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο (κατηγορία 4).

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Αετό Καρύστου. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 08 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 10:40.

Κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα.

Επίσης από αέρος κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Καρύστου προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας .

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας.

Μήνυμα 112

Στις 10:43, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

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