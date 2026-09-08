Θεσσαλονίκη – Πτώση 13χρονης: Βίντεο ντοκουμέντο από την άφιξη των πυροσβεστών στο ξενοδοχείο – «Γλίστρησε» λέει ο αδελφός της

Νέα στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η 13χρονη έπεσε από τον πέμπτο όροφο ξενοδοχείου στη Θεσσαλονίκη έδωσε ο αδελφός της, Η ανήλικη νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, ενώ σήμερα, Τρίτη (8/9) αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στη σπονδυλική στήλη.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, σε ξενοδοχείο στην περιοχή του Βαρδάρη, στην οδό Μοναστηρίου. Η 13χρονη βρέθηκε τραυματισμένη στην πρασιά του κτιρίου, αφού προηγουμένως είχε πέσει από μεγάλο ύψος. Η πτώση της, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ανακόπηκε από τέντα του κτιρίου, γεγονός που φαίνεται να αποδείχθηκε καθοριστικό για τη ζωή της.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο, όπου νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα. Σύμφωνα με τον αδελφό της, έχει τραυματιστεί στην πλάτη, στη σπονδυλική στήλη και στο χέρι.

Δείτε βίντεο ντοκουμέντο από την άφιξη των πυροσβεστών στο σημείο της πτώσης της 13χρονης

Η παρουσία των δύο ανδρών και η απόπειρα διαφυγής

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της υπόθεσης, η 13χρονη είχε μεταβεί στο ξενοδοχείο μαζί με δύο άνδρες αφγανικής καταγωγής. Οι τρεις φέρονται να ανέβηκαν σε δωμάτιο του ξενοδοχείου.

Όταν εργαζόμενη της υποδοχής αντιλήφθηκε ότι η κοπέλα ήταν ανήλικη, ανέβηκε στο δωμάτιο και χτύπησε την πόρτα. Στη συνέχεια κλήθηκε και η Αστυνομία.

Οι δύο άνδρες φέρεται να προσπάθησαν να διαφύγουν από το μπαλκόνι, χρησιμοποιώντας την υδρορροή. Κατά την προσπάθεια διαφυγής, η 13χρονη βρέθηκε επίσης στο σημείο και έπεσε στο κενό. Οι δύο άνδρες κατάφεραν να απομακρυνθούν και πλέον αναζητούνται από τις Αρχές.

«Τρομάξανε… πήγαν να κατέβουν τη σωλήνα»

Όπως έγραψε το enikos.gr, o αδελφός της 13χρονης, περιέγραψε τη δική του εικόνα για όσα προηγήθηκαν της πτώσης.

Μιλώντας στο MEGA είπε χαρακτηριστικά: «Τρομάξανε. Αυτοί από το Αφγανιστάν πήγαν να κατεβούν τη σωλήνα, πήγε και η αδελφή μου και έπεσε κάτω. Έφυγε, γλίστρησε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η αδελφή του δεν ήταν μόνη της, αλλά υπήρχε και μία γυναίκα στο περιστατικό.

«Με μία κοπέλα ήταν μαζί της κάτω, απλά ήταν αυτή κάτω, είδε την αστυνομία και δεν ανέβηκε, έφυγε. Και άλλοι δύο από το Αφγανιστάν, δεν ξέρω τι είναι αυτοί. Δεν ξέρω άμα τους γνώριζε ή όχι, ήξερε μία φίλη της», είπε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η γυναίκα ήταν περίπου 35 ετών και γνώριζε τους δύο άνδρες. Όπως ανέφερε, η γυναίκα δεν ανέβηκε στο δωμάτιο, καθώς φέρεται να έφτασε αργότερα, είδε την Αστυνομία και αποχώρησε από το σημείο.

Το χρονικό της πτώσης

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα. Η παρουσία της ανήλικης στο ξενοδοχείο έγινε αντιληπτή από το προσωπικό, με την εργαζόμενη της υποδοχής να ανεβαίνει στο δωμάτιο όταν αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για 13χρονο κορίτσι.

Οι δύο άνδρες, σύμφωνα με τις πληροφορίες που εξετάζουν οι Αρχές, επιχείρησαν να διαφύγουν από την εξωτερική πλευρά του κτιρίου. Η προσπάθεια έγινε μέσω της υδρορροής, με τους δύο άνδρες να καταφέρνουν να απομακρυνθούν.

Η 13χρονη, όμως, στην προσπάθειά της να ακολουθήσει, έχασε την ισορροπία της και έπεσε από τον πέμπτο όροφο.

Η πτώση ανακόπηκε από τέντα/λαμαρινοσκεπή, προτού η ανήλικη καταλήξει στο έδαφος, γεγονός που σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες πιθανότατα απέτρεψε ακόμη σοβαρότερες συνέπειες.

Πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στην επιχείρηση ανάσυρσης της 13χρονης από την πρασιά. Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Σε εξέλιξη η έρευνα της Αστυνομίας

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να εξακριβώσουν με ακρίβεια τι συνέβη μέσα στο ξενοδοχείο και ποιος ήταν ο ρόλος των προσώπων που βρίσκονταν μαζί με την 13χρονη.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι δύο άνδρες αφγανικής καταγωγής, οι οποίοι αναζητούνται, αλλά και η παρουσία της γυναίκας που ανέφερε ο αδελφός της ανήλικης.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η 13χρονη βρέθηκε στο μπαλκόνι και στη συνέχεια στο κενό, καθώς και τι ακριβώς προηγήθηκε της προσπάθειας διαφυγής.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, έχει σχηματιστεί δικογραφία για κακούργημα σε βάρος ενός από τους αλλοδαπούς που αναζητούνται, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, ενώ ιδιαίτερο βάρος έχουν πλέον οι καταθέσεις, το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και όσα θα προκύψουν από την έρευνα για την παρουσία των δύο ανδρών και της γυναίκας στο ξενοδοχείο.