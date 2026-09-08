Θεσσαλονίκη: «Έφυγε, γλίστρησε» – Τι λέει ο αδελφός της 13χρονης που έπεσε από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου – Έρευνες για τους άνδρες που ήταν μαζί της

Σοβαρά τραυματισμένη, αλλά εκτός κινδύνου, νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης η 13χρονη που έπεσε από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου στην περιοχή του Βαρδάρη. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται οι συνθήκες της πτώσης, καθώς και τα πρόσωπα που φέρονται να βρίσκονταν μαζί με την ανήλικη λίγο πριν από το περιστατικό.

Ο αδελφός της 13χρονης, μιλώντας στο Mega, έδωσε τη δική του εκδοχή για όσα προηγήθηκαν, αναφέροντας ότι μαζί με την ανήλικη βρίσκονταν μία κοπέλα και δύο άνδρες, τους οποίους περιέγραψε ως άτομα από το Αφγανιστάν.

«Πήγε και η αδελφή μου και έπεσε» – Η περιγραφή του αδελφού της

Ο αδελφός της ανήλικης υποστήριξε ότι μία κοπέλα που τη συνόδευε βρισκόταν έξω από το ξενοδοχείο και απομακρύνθηκε όταν αντιλήφθηκε την παρουσία της αστυνομίας.

«Με μία κοπέλα ήταν μαζί της κάτω. Απλώς αυτή ήταν κάτω, είδε την αστυνομία και δεν ανέβηκε, έφυγε. Και άλλοι δύο από το Αφγανιστάν, δεν ξέρω τι είναι αυτοί. Δεν ξέρω αν τους γνώριζε ή όχι. Ήξερε μία φίλη της», ανέφερε.

Κατά τον ίδιο, οι δύο άνδρες επιχείρησαν να φύγουν από το ξενοδοχείο κατεβαίνοντας από σωλήνα, ενώ η 13χρονη προσπάθησε να τους ακολουθήσει και γλίστρησε.

«Τρόμαξαν. Αυτοί από το Αφγανιστάν πήγαν να κατέβουν από τη σωλήνα. Πήγε και η αδελφή μου και έπεσε κάτω. Έφυγε, γλίστρησε. Στην πλάτη, στη σπονδυλική στήλη και στο χέρι. Αύριο θα κάνει χειρουργείο», πρόσθεσε.

Βίντεο που δημοσιοποίησε το MEGA καταγράφει τη στιγμή κατά την οποία οι διασώστες απομακρύνουν τη 13χρονη με φορείο, προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Τι εξετάζουν οι Αρχές για την πτώση

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα σε ξενοδοχείο στην περιοχή του Βαρδάρη. Η ανήλικη φέρεται να είχε μεταβεί εκεί μαζί με δύο αλλοδαπούς, πιθανότατα αφγανικής υπηκοότητας.

Σύμφωνα με το Mega όταν εργαζόμενος στην υποδοχή αντιλήφθηκε την ηλικία της και πήγε στο δωμάτιο του 5ου ορόφου, οι άνδρες φέρονται να επιχείρησαν να απομακρυνθούν. Οι ακριβείς συνθήκες της διαφυγής τους παραμένουν υπό διερεύνηση, καθώς υπάρχουν αναφορές ότι κινήθηκαν μέσω μπαλκονιού, ταράτσας ή σωλήνα.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες η 13χρονη έπεσε στον ακάλυπτο χώρο στο πίσω μέρος του κτιρίου. Η πορεία της πτώσης της φέρεται να ανακόπηκε από τέντα ή στέγαστρο που υπήρχε στο σημείο.

Στο ξενοδοχείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και η Πυροσβεστική. Οι πυροσβέστες χρειάστηκε να κόψουν σύρματα σε παρακείμενο οικόπεδο, προκειμένου να προσεγγίσουν την ανήλικη.

Η 13χρονη μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο έχοντας τις αισθήσεις της. Έχει υποστεί πολλαπλά κατάγματα, μεταξύ των οποίων στη λεκάνη και στα χέρια, και νοσηλεύεται στην Παιδοχειρουργική Κλινική. Η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται αιμοδυναμικά σταθερή, ενώ αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

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Η έρευνα για τα πρόσωπα που βρίσκονταν στο δωμάτιο

Οι αστυνομικές αρχές επιχειρούν να αποσαφηνίσουν τον ρόλο των προσώπων που φέρονται να βρίσκονταν μαζί με την ανήλικη πριν από την πτώση.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ως βασικός εμπλεκόμενος αναζητείται ένας νεαρός αλλοδαπός, τα στοιχεία του οποίου φέρονται να είναι γνωστά στις Αρχές. Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για έκθεση που είχε ως αποτέλεσμα βαριά σωματική βλάβη, σε βαθμό κακουργήματος.

Παράλληλα, εξετάζεται η εμπλοκή και δεύτερου προσώπου, προκειμένου να διαπιστωθεί ο ακριβής ρόλος του στην υπόθεση.

Καθοριστική για την πλήρη αποσαφήνιση των γεγονότων αναμένεται να είναι η κατάθεση της ίδιας της 13χρονης. Όταν η κατάσταση της υγείας της το επιτρέψει, η ανήλικη αναμένεται να μιλήσει στους αστυνομικούς παρουσία παιδοψυχολόγου, ώστε να διευκρινιστεί τι συνέβη μέσα στο δωμάτιο και υπό ποιες ακριβώς συνθήκες έπεσε από τον 5ο όροφο.