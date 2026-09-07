Θεσσαλονίκη: Πώς έγινε η πτώση της 13χρονης σε ακάλυπτο ξενοδοχείου – Σχηματίζεται δικογραφία εις βάρος άντρα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛΑΣ στη Θεσσαλονίκη ως προς την πτώση 13χρονου κοριτσιού που εντοπίστηκε με πολλαπλά κατάγματα σε ακάλυπτο χώρο πίσω από ξενοδοχείο, στην περιοχή του Βαρδάρη. Το περιστατικό σημειώθηκε στις περίπου 4 τα ξημερώματα στην οδό Μοναστηρίου, στην περιοχή των Αγίων Πάντων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Voria.gr, η 13χρονη Ρομά φέρεται να πήγε στο ξενοδοχείο με δύο αλλοδαπούς, πιθανότατα αφγανικής υπηκοότητας. Όταν ο ρεσεψιονίστ της επιχείρησης αντιλήφθηκε την ηλικία της κοπέλας φέρεται να πήγε στο δωμάτιο στον 5ο όροφο, όπου βρίσκονταν οι τρεις τους, και να χτύπησε την πόρτα.

Οι δύο άνδρες κατάφεραν να διαφύγουν – πιθανότατα από το μπαλκόνι – ωστόσο η 13χρονη έπεσε στον ακάλυπτο χώρο που βρίσκεται στην πίσω πλευρά.

Στο σημείο έσπευσαν η αστυνομία και δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που έκοψαν τα σύρματα του παρακείμενου οικοπέδου για να μπορέσουν να προσεγγίσουν τη 13χρονη.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε έχοντας τις αισθήσεις της στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο με σπασμένη λεκάνη και σπασμένα χέρια, τα οποία είναι και τα πιο βαριά τραύματα που φέρει. Νοσηλεύεται στην παιδοχειρουργική κλινική του νοσοκομείου και είναι σταθερή αιμοδυναμικά. Η πορεία της πτώσης της φέρεται να ανακόπηκε από τέντα ή στέγαστρο που υπήρχε στο σημείο.

Γρίφος οι άντρες στο δωμάτιο

Σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, ο βασικός εμπλεκόμενος που αναζητείται είναι ένας. Μάλιστα, αναφέρεται ότι τα στοιχεία του νεαρού αλλοδαπού φαίνεται πως είναι γνωστά στις αρχές, ενώ εις βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για έκθεση η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη, σε βαθμό κακουργήματος.

Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και δεύτερο άτομο ο ρόλος του οποίου εξετάζεται.