Όσκαρ 2027: Η «Σπασμένη Φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη η επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας

Η ταινία μυθοπλασίας «Σπασμένη Φλέβα» του σκηνοθέτη Γιάννη Οικονομίδη επελέγη ως επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας για το Βραβείο OSCAR Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους, στο πλαίσιο της 99ης διοργάνωσης της Ακαδημίας Κινηματογράφου (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) των Η.Π.Α.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3905/2010 και την υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/303859/02.07.2025 (Β΄ 3615) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την ΥΠΠΟ/267408/15.06.2026 (Β΄ 3626) όμοια απόφαση, το κινηματογραφικό έργο, με το οποίο εκπροσωπείται η Ελλάδα στις διαδικασίες των βραβείων OSCAR για την κατηγορία Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους, προτείνεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, μετά από σύμφωνη γνώμη Επιτροπής που απαρτίζεται από δεκατρία μέλη και συγκροτείται αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό. Τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, κατόπιν υπόδειξής τους από κινηματογραφικούς φορείς.

Η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με απόφαση του υφυπουργού Πολιτισμού, για το έτος 2026, συνήλθε σε συνεδρίαση και, μετά από διεξοδική συζήτηση, πρότεινε κατά πλειοψηφία το κινηματογραφικό έργο «Σπασμένη Φλέβα» ως επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας, με το σκεπτικό ότι πρόκειται για μια ταινία αφηγηματικά, καλλιτεχνικά και τεχνικά άρτια, η οποία παράλληλα επαναγράφει μοτίβα της αρχαίας τραγωδίας με έναν τρόπο αναγνωρίσιμο σε διεθνές κοινό, πάνω σε μία αφήγηση γύρω από το αδιέξοδο ενός ήρωα τοποθετημένου στην Ελλάδα του παρόντος, συνδυάζοντας έτσι το οικουμενικό με το τοπικό στοιχείο, από έναν σκηνοθέτη διεθνώς αναγνωρισμένο.

Ο υφυπουργός Πολιτισμού έκανε αποδεκτή τη γνώμη της Επιτροπής και εξέδωσε τη σχετική υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/393781/04.09.2026 απόφαση.

Το Υπουργείο Πολιτισμού μεριμνά για την έγκαιρη ολοκλήρωση των διαδικασιών εκπροσώπησης της Ελλάδας στην 99η διοργάνωση των βραβείων OSCAR, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ακαδημίας Κινηματογράφου των Η.Π.Α., καταλήγει η ανακοίνωση του ΥΠΠΟ.