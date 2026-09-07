Εύβοια: Στη μάχη και 5 εναέρια μέσα για τη φωτιά στη Μακρυκάπα – Εκκενώνεται η περιοχή Τριάδα – Φωτογραφίες και βίντεο αναγνώστη

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Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε πευκοδάσος στη Μακρυκάπα Ευβοίας, η οποία εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν ενισχυθεί και το 112 να έχει αποστείλει δύο μηνύματα στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή «Χελώνα» και, σύμφωνα με την ιστοσελίδα psaxna.gr, κινείται προς την πλευρά της Τριάδας. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης και συμβάλλουν στην εξάπλωση της φωτιάς.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 14:30, ενώ στη συνέχεια οι δυνάμεις που επιχειρούν στο μέτωπο ενισχύθηκαν.

Στη μάχη 70 πυροσβέστες και πέντε εναέρια μέσα

Για την κατάσβεση επιχειρούν 70 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και της 20ής ΕΜΟΔΕ, καθώς και 27 οχήματα.

Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, με το ένα από τα ελικόπτερα να έχει αναλάβει τον συντονισμό των εναέριων μέσων.

Στο έργο της Πυροσβεστικής συνδράμει και ο Δήμος Διρφύων – Μεσσαπίων, διαθέτοντας υδροφόρες.

Δύο μηνύματα από το 112

Στις 15:11 εστάλη μήνυμα μέσω του 112, με το οποίο οι κάτοικοι της περιοχής Τριάδα καλούνται να απομακρυνθούν προς τα Ψαχνά.

Είχε προηγηθεί, στις 14:55, μήνυμα του 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4.

Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας.

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