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Δράμα: Δύο διαφορετικές εστίες φωτιάς στην Υψηλή Ράχη

Δύο διαφορετικές εστίες φωτιάς εκδηλώθηκαν σε δασική έκταση στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας, με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος να κινητοποιεί άμεσα δυνάμεις ξηράς και αέρος. Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας

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Φωτιά, πυροσβεστική, δασική πυρκαγιά
φωτογραφία αρχείου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο διαφορετικές εστίες φωτιάς εκδηλώθηκαν σε δασική έκταση στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας.
  • Άμεσα κινητοποιήθηκαν 23 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
  • Ο δήμος Παρανεστίου συνδράμει με υδροφόρες, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο Καβάλας διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.

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Δύο διαφορετικές εστίες φωτιάς και μάλιστα σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, εκδηλώθηκαν σε δασική έκταση στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 15:15 και άμεσα κινητοποιήθηκαν 23 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Επίσης κινητοποιήθηκε ο δήμος Παρανεστίου προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας.

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