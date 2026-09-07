Δράμα: Δύο διαφορετικές εστίες φωτιάς στην Υψηλή Ράχη

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Δύο διαφορετικές εστίες φωτιάς και μάλιστα σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, εκδηλώθηκαν σε δασική έκταση στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 15:15 και άμεσα κινητοποιήθηκαν 23 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Επίσης κινητοποιήθηκε ο δήμος Παρανεστίου προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας.