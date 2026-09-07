Τέλος ο Γουόκαπ από τον Ολυμπιακό – Ανακοινώθηκε η συμφωνία για παραχώρησή του στην Ντουμπάι

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Ολυμπιακός και Ντουμπάι τα βρήκαν σε όλα και ο Τόμας Γουόκαπ θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της, έπειτα από πέντε σεζόν, με τον Τόμας Γουόκαπ, καθώς και την μετακίνησή του στην Ντουμπάι.

Έτσι, αντί για τις δικαστικές αίθουσες, το… τέλος της σχέσης των «ερυθρόλευκων» με τον Τόμας Γουόκαπ ήρθε πολιτισμένα. Η επιθυμία του 33άχρονου Τεξανού γκαρντ να μετακινηθεί στην Ντουμπάι και να πει «αντίο» στον Πρωταθλητή Ευρώπης 2026, Ολυμπιακό, εξελίχτηκε σε… σήριαλ του καλοκαιριού, αλλά εν τέλει η ομάδα του Πειραιά δεν μπήκε εμπόδιο στην επιθυμία του, βάζοντας ένα σεβαστό ποσό στα ταμία της για να τον παραχωρήσει.

Μάλιστα, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανέφερε στη σχετική ανακοίνωσή της πως «ο Τόμας Γουόκαπ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Dubai Basketball μετά από συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των δύο συλλόγων».

Στη σχετική ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός αναφέρεται:

«Ο Τόμας Γουόκαπ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Dubai Basketball μετά από συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των δύο συλλόγων. Ευχαριστούμε τον Τόμας για την προσφορά του στον Ολυμπιακό και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο νέο στάδιο της καριέρας του.

Στα 5 χρόνια που αγωνίστηκε για τον Ολυμπιακό, κατακτήσαμε 12 τίτλους, φτάσαμε σε 5 συνεχόμενα Final Four και στην κορυφή της Ευρώπης τον περασμένο Μάιο. Ήταν ένα κοινό ταξίδι γεμάτο επιτυχίες, με σπουδαίες στιγμές αλλά και προκλήσεις. Ελπίζουμε αυτό το όμορφο ταξίδι να μείνει για πάντα στις καρδιές και το μυαλό όλων.

Η συμφωνία με την Dubai Basketball αντιπροσωπεύει επίσης την αρχή μιας στενότερης σχέσης μεταξύ των δύο συλλόγων, η οποία βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και την ειλικρινή δέσμευση της Dubai Basketball στις θεμελιώδεις αξίες της EuroLeague».