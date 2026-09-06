Super League: 3-1 ο ΠΑΟ τον ΠΑΟΚ με πρωταγωνιστή τον Ανδρέα Τεττέη – Δείτε τα γκολ

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Σαρωτικός ο Παναθηναϊκός. σκόρπισε τον ΠΑΟΚ των δέκα παικτών με 3-1 στο ΟΑΚΑ και έκανε το “2Χ2” στην Stoiximan Super League.

Ο Ανδρέας Τεττέη χτύπησε δύο φορές σε μια μεγάλη εμφάνιση, παράσταση έδωσε ο Ταμπόρδα, που είδε τον Παβλένκα να αποκρούει το πέναλτί του, ενώ ντεμπούτο έκανε εν μέσω αποθέωσης ο Ουναΐ. Ο Γιαννούλης τραυματίστηκε και αποχώρησε με φορείο, εν μέσω θερμού χειροκροτήματος.

Οι αριθμητικές ισορροπίες στο παιχνίδι άλλαξαν νωρίς, αφού στο 15′ ο Τεττέη κέρδισε την αποβολή του Ελουστόντο με ωραία προσποίηση και ο Παναθηναϊκός βρέθηκε με παίκτη παραπάνω.

Το τριφύλλι εκμεταλλεύτηκε αυτή τη συνθήκη και άνοιξε το σκορ στο 29′ με καρφωτή κεφαλιά του Ταμπόρδα ύστερα από καλοζυγισμένη σέντρα του Κυριακόπουλου.

Ο Παναθηναϊκός δεν έμεινε εκεί, αφού διπλασίασε τα τέρματά του στο 38′, με μια ασύλληπτη ατομική ενέργεια και εξαιρετικό τελείωμα του Ανδρέα Τεττέη.

Το πράσινο πάρτι συνεχίστηκε, με τον Τεττέη να σκοράρει ξανά, αυτή τη φορά με κεφαλιά στο 52′ έπειτα από εξαιρετική μπαλιά του Κάνγκουα.

Ο ΠΑΟΚ μείωσε στις καθυστερήσεις με τον Ούγκρεσιτς, έπειτα από γύρισμα του Κένι από τα δεξιά.

Το φιλμ του αγώνα

Η πρώτη μεγάλη φάση στο ματς ήταν για τον Παναθηναϊκό. Μαγική σέντρα του Ταμπόρδα με το εξωτερικό από αριστερά, ο Λιβάι έκανε την κεφαλιά, αλλά ο Παβλένκα απέκρουσε στο 12ο λεπτό.

Τρία λεπτά αργότερα έμελλε να διερραγούν οι αριθμητικές ισορροπίες του αγώνα. Ο Τεττέη ξεχύθηκε στον χώρο και έκανε την προσποίηση θέλοντας να έρθει κεντρικά, με τον αμυντικό του ΠΑΟΚ να τον γκρεμίζει και τον Γερμανό διαιτητή να καταλογίζει φάουλ και κόκκινη κάρτα.

Ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε την αριθμητική του υπεροχή και άνοιξε το σκορ με τον Ταμπόρδα στο 29′. Ο Κυριακόπουλος έβγαλε σέντρα-διαβήτη από την αριστερή γωνία της περιοχής και ο Ταμπόρδα πήδηξε ψηλότερα από όλους και με καρφωτή κεφαλιά έβαλε μπροστά τους πράσινους.

Ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε το κόρνερ από αριστερά, ο Μπαταούλας έκανε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι, με την μπάλα να περνάει άουτ.

Στο 38′ οι πράσινοι χτύπησαν ξανά και μάλιστα με ένα απίθανο γκολ του Τεττέη. Ο Έλληνας διεθνής κάνει ασύλληπτη ατομική ενέργεια κρατώντας την μπάλα στην περιοχή, αποφεύγοντας τους αμυντικούς του ΠΑΟΚ και τελικά πλασάροντας υπέροχα με το δεξί για το 2-0.

Οι πράσινοι μάλιστα άγγιξαν το 3-0 πριν το ημίχρονο, αλλά ο Παβλένκα απέκρουσε το πέναλτι του Ταμπόρδα, που είχε κερδίσει ο Τεττέη από τον Μπαταούλα.

Ο Παναθηναϊκός βρήκε και τρίτο γκολ, ξανά με τον Τεττέη, στο 52′. Έπειτα από εξαιρετική μπαλιά του Κάνγκουα στο δεύτερο δοκάρι, ο Έλληνας φορ κινήθηκε στην πλάτη του Γιαννούλη, πήρε την κεφαλιά και νίκησε τον Παβλένκα.

Ο Λιβάι Γκαρσία επιχείρησε ένα δύσκολο πλασέ με το αριστερό από δεξιά, ο Παβλένκα απέκρουσε στο 62′.

Η στιγμή που περίμεναν οι φίλοι του Παναθηναϊκού έφτασε αφού ο Αζεντίν Ουναΐ πέρασε ως αλλαγή στο παιχνίδι, κάτω από αποθέωση.

Στο 67′ αποκαταστάθηκαν οι αριθμητικές ισορροπίες αφού ο Ντέσερς αντίκρισε την κόκκινη κάρτα για χτύπημα στον Μιχαηλίδη, με τον Τσβάιερ να συμβουλεύεται τον VAR.

Στο 88′ ο Λούζα έβγαλε μπροστά τον Παναθηναϊκό και πέρασε στον Ουναΐ, εκείνος δεν έκανε ιδανικό κοντρόλ, αλλά πλάσαρε με το δεξί, με τον Παβλένκα να αποκρούει.

Το μόνο που κατάφερε ο ΠΑΟΚ ήταν να μειώσει στις καθυστερήσεις με τον Ούγκρεσιτς. Ο Κένι γύρισε την μπάλα από τα δεξιά και ο νεοαποκτηθείς μεσοεπιθετικός έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 3-1.