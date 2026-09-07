Η συγκινητική ανάρτηση της Μαρέβας Γκραμπόβσκι Μητσοτάκη για τον Γιώργο Μυλωνάκη – Δείτε φωτό

Φωτογραφία με τον Γιώργο Μυλωνάκη, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την ίδια δημοσίευσε η Μαρέβα Γκραμπόβσκι Μητσοτάκη, σχολιάζοντας την παρουσία του στενού συνεργάτη του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη για την 90ή ΔΕΘ αυτό το Σαββατοκύριακο.
«Με τον φίλο και μαχητή Γιώργο Μυλωνάκη στη Θεσσαλονίκη», γράφει η σύζυγος του πρωθυπουργού.
Και σε κεντρικό ξενοδοχείο μαζί
Την Παρασκευή ο Γιώργος Μυλωνάκης ήταν παρών στο κάλεσμα του Κυριάκου Μητσοτάκη σε δημοσιογράφους σε κεντρικό ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη. Συνοδευόταν από την σύζυγό του, την δημοσιογράφο Τίνα Μεσσαροπούλου.
Ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνιση του κ. Μυλωνάκη σε πολιτική εκδήλωση μετά την περιπέτεια της υγείας του.