Η συγκινητική ανάρτηση της Μαρέβας Γκραμπόβσκι Μητσοτάκη για τον Γιώργο Μυλωνάκη – Δείτε φωτό

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Πολιτική

ΜΑΡΕΒΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
Η Μαρέβα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Μαρέβα Γκραμπόβσκι Μητσοτάκη δημοσίευσε φωτογραφία με τον Γιώργο Μυλωνάκη, σχολιάζοντας την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη για την 90ή ΔΕΘ. – Η σύζυγος του πρωθυπουργού έγραψε: «Με τον φίλο και μαχητή Γιώργο Μυλωνάκη στη Θεσσαλονίκη». – Ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνιση του κ. Μυλωνάκη σε πολιτική εκδήλωση μετά την περιπέτεια της υγείας του.

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Φωτογραφία με τον Γιώργο Μυλωνάκη, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την ίδια δημοσίευσε η Μαρέβα Γκραμπόβσκι Μητσοτάκη, σχολιάζοντας την παρουσία του στενού συνεργάτη του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη για την 90ή ΔΕΘ αυτό το Σαββατοκύριακο.

«Με τον φίλο και μαχητή Γιώργο Μυλωνάκη στη Θεσσαλονίκη», γράφει η σύζυγος του πρωθυπουργού.

Και σε κεντρικό ξενοδοχείο μαζί

Την Παρασκευή ο Γιώργος Μυλωνάκης ήταν παρών στο κάλεσμα του Κυριάκου Μητσοτάκη σε δημοσιογράφους σε κεντρικό ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη. Συνοδευόταν από την σύζυγό του, την δημοσιογράφο Τίνα Μεσσαροπούλου.

Ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνιση του κ. Μυλωνάκη σε πολιτική εκδήλωση μετά την περιπέτεια της υγείας του.

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