Νατσιός: Υποσχετικές και μεταχρονολογημένες επιταγές το «πακέτο Μητσοτάκη»

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, εξαπέλυσε ο πρόεδρος της «Νίκης», Δημήτρης Νατσιός, έπειτα από τη συνέντευξη του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, χαρακτηρίζοντας τις εξαγγελίες για την οικονομία και την ενίσχυση των πολιτών ως ένα «πακέτο» περιορισμένων παρεμβάσεων, παλαιών αποφάσεων που επαναδιατυπώνονται και υποσχέσεων, που μετατίθενται για τα επόμενα χρόνια.

Ο κ. Νατσιός υποστηρίζει ότι οι πολίτες δεν χρειάζονται εξαγγελίες με ορίζοντα το 2027, το 2028 ή ακόμη και το 2031, αλλά άμεσες και ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους, όπως το εισόδημα, η στέγαση, η αγοραστική δύναμη και η παραγωγική προοπτική της χώρας.

«Κάτι λίγα το 2027, ένα συμπλήρωμα το 2028 και τα υπόλοιπα το 2031. Αυτό είναι το «πακέτο Μητσοτάκη», με υποσχετικές και μεταχρονολογημένες επιταγές. Αλλά στην ουσία, με περιορισμένες ενισχύσεις, παλιές αποφάσεις που ξανασυσκευάζονται και υποσχέσεις που παραπέμπονται στο μέλλον» με σκοπό «να εξαπατηθεί και πάλι ο ελληνικός λαός, να πειστεί και να δώσει μία ακόμη τετραετία στον Μητσοτάκη επειδή δήθεν, όπως είπε, εκείνος ξέρει» αναφέρει ο πρόεδρος της «Νίκης» Δημήτρης Νατσιός, σε δήλωσή του για τη συνέντευξη του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Ο κ. Νατσιός προσθέτει ότι «οι πολίτες σήμερα, χρειάζονται εισόδημα, κατοικία, αγοραστική δύναμη και παραγωγική προοπτική, όχι ψίχουλα ανακυκλωμένες εξαγγελίες και επιταγές με ημερομηνία εξαργύρωσης μετά από δύο χρόνια» και σημειώνει:

«Από την προεκλογική περίοδο του 2019 είχαμε ακούσει τις υποσχέσεις του κ. Μητσοτάκη που όλες έπεσαν στο κενό. Ο ελληνικό λαός διαθέτει και μνήμη και κρίση».