Θεσσαλονίκη: Ερωτική αντιζηλία πίσω από τον ξυλοδαρμό 14χρονου από συνομηλίκούς του – Συνελήφθησαν μία κοπέλα και δύο αγόρια

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Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές Αρχές της Θεσσαλονίκης, έπειτα από την επίθεση εις βάρος ενός 14χρονου, με την υπόθεση να φέρεται να συνδέεται με προσωπικές διαφορές και ερωτική αντιζηλία.

Για την επίθεση, συνελήφθησαν τρία νεαρά άτομα, συγκεκριμένα μία κοπέλα και δύο αγόρια, ενώ οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, για τον εντοπισμό ακόμη δύο ατόμων, που φέρονται να συμμετείχαν στο περιστατικό.

Η καταγγελία και η επίθεση

Βάσει των στοιχείων που έχουν γίνει γνωστά από την Αστυνομία, η νεαρή φέρεται να προέτρεψε τους δύο συλληφθέντες, καθώς και δύο ακόμη φίλους τους, που αναζητούνται, να επιτεθούν στον 14χρονο.

Οι νεαροί φέρονται να προσέγγισαν τον ανήλικο και να τον χτύπησαν με τα χέρια στο πρόσωπο, προκαλώντας του τραυματισμούς.

Σύμφωνα με το Thestival, o 14χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, θα παραμείνει για τη διεξαγωγή περαιτέρω ιατρικών εξετάσεων και παρακολούθηση.

Στη Δικαιοσύνη οι συλληφθέντες

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων, σχηματίστηκαν δικογραφίες και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας Δικαστικής Αρχής.

Παράλληλα, οι αστυνομικές Αρχές, συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των δύο ατόμων που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση και μέχρι στιγμής δεν έχουν συλληφθεί.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, ενώ διερευνώνται όλες οι συνθήκες, κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση σε βάρος του ανήλικου.