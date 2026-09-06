Νέo «καρφί» Μητσοτάκη για Σαμαρά: «Απ’ ό,τι θυμάμαι ο ίδιος πήρε στις εκλογές 18%, ωραία απόδοση»

Αιχμηρή ήταν η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη δήλωση του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος νωρίτερα, σχολίασε όσα είχε πει για εκείνον ο Πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στην 90ή ΔΕΘ.

Παρότι είχε ολοκληρωθεί η συνέντευξη, δημοσιογράφος πήρε τον λόγο και ρώτησε τον κ. Μητσοτάκη για την επίμαχη τοποθέτηση του κ. Σαμαρά .

«Κύριε πρόεδρε, ο κ. Σαμαράς απάντησε στα περί τεχνογνωσίας και είπε ότι η ΝΔ είναι σήμερα κόμμα Μητσοτάκη…» τον ρώτησε, με τον Πρωθυπουργό να απαντά: «Η ΝΔ δεν είναι σήμερα παράταξη; Απ’ ότι θυμάμαι ο ίδιος πήρε στις εκλογές 18%. Ωραία απόδοση!».

«Δεν υπάρχει περιθώριο συνεννόησης με τον Αντώνη Σαμαρά – Ελπίζω να σκεφτεί την υστεροφημία του»

Σημειώνεται ότι ο κ. Μητσοτάκης ήταν κατηγορηματικός ως προς το ενδεχόμενο μελλοντικής πολιτικής συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις στη συνέντευξη Τύπου. Ο πρωθυπουργός απέφυγε να τοποθετηθεί σε υποθετικά σενάρια που αφορούν την ενδεχόμενη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό, την είσοδό του στη Βουλή ή την απουσία αυτοδυναμίας στις επόμενες εκλογές, ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι με βάση τις δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην πρωθυπουργού δεν διακρίνει πεδίο πολιτικής συνεννόησης. «Με όσα έχει πει, αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής πολιτικής. Δεν βλέπω κανένα περιθώριο συνεννόησης», είπε, ενώ αναφερόμενος προσωπικά στον Αντώνη Σαμαρά, υπογράμμισε: «Ο κ. Σαμαράς υπηρέτησε ως πρωθυπουργός, η παράταξη τον τίμησε. Τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την υστεροφημία του».

Παράλληλα, με αιχμηρό τρόπο αναφέρθηκε στον ρόλο που είχε διαδραματίσει ο πρώην πρωθυπουργός σε παλαιότερες εσωκομματικές εξελίξεις, λέγοντας ότι «διαθέτει τεχνογνωσία στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη» και προσθέτοντας πως «ελπίζω να μην τη χρησιμοποιήσει».

«Δεν είναι αυτή η παράταξη κ. Μητσοτάκη, αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη»

«Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη, δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης, όπως τότε, όταν 800.000 Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας από την πτώχευση», τόνισε. «Αυτό τον λαό περιφρονεί ο κ. Μητσοτάκης. Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του υστεροφημία» απάντησε μέσω βιντεοσκοπημένης δήλωσης ο κ. Σαμαράς.

«Θα μείνει στην ιστορία ως ο Πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονείας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke ατζέντας, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλιέων, της καταστροφής της εστίασης, της εξωτερικής πολιτικής του κατευνασμού και των υποκλίσεων, των δεκάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών που πήραν άσυλο. Και βέβαια του ΟΠΕΚΕΠΕ, του Φραπέ, του Χασάπη, των Τεμπών και των υποκλοπών. Δεν είναι αυτή η παράταξη κ. Μητσοτάκη, αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη», συμπλήρωσε.