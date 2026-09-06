Βελόπουλος για συνέντευξη Μητσοτάκη: «Είναι τόσα πολλά τα ψέματα που είπε, που θα χρειάζονταν σελίδες ολόκληρες για να καταγραφούν»

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ασκεί δριμεία κριτική στην πρόσφατη συνέντευξη του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, επιχειρώντας να αποδομήσει πλήρως το αφήγημα της αισιοδοξίας. Κατηγορεί τον πρωθυπουργό για σωρεία ανακριβειών και για την προβολή ψευδών «αισιόδοξων μηνυμάτων» που δεν αντικατοπτρίζουν τη δύσκολη πραγματικότητα της ελληνικής κοινωνίας.

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Πολιτική

Κυριάκος Βελόπουλος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε υψηλούς τόνους επανέρχεται η κριτική του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, με αιχμή του δόρατος την συνέντευξη του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Αμφισβητεί ευθέως το αφήγημα της αισιοδοξίας για την πορεία της χώρας.
  • Ο κ. Βελόπουλος χαρακτηρίζει τις πρωθυπουργικές αναφορές, ως μια προσπάθεια πολιτικής «θεραπείας», μιας βαθιά προβληματικής κατάστασης. Κάνει ευθεία καταγγελία περί σωρείας ανακριβειών, υποστηρίζοντας ότι η καταγραφή τους θα απαιτούσε ολόκληρες σελίδες.
  • Ο κ. Βελόπουλος παρομοιάζει τον πρωθυπουργό με «γιατρό» που «δεν ξέρει να λέει με πειστικό τρόπο» «αισιόδοξα» ψέματα. Κλείνει την παρέμβασή του τονίζοντας: «Είναι τόσα πολλά τα ψέματα που είπε, που θα χρειάζονταν σελίδες ολόκληρες για να καταγραφούν».

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Σε υψηλούς τόνους, επανέρχεται η κριτική του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, με αιχμή του δόρατος, την συνέντευξη του πρωθυπουργού, στη ΔΕΘ, που επιχειρεί να αποδομήσει πλήρως.

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Ο κ. Βελόπουλος εξαπολύει σφοδρή επίθεση στην κυβερνητική ρητορική, αμφισβητώντας ευθέως το αφήγημα της αισιοδοξίας που προβάλλεται για την πορεία της χώρας και αντιπαραβάλλοντάς το με τη δύσκολη, όπως υποστηρίζει, πραγματικότητα που βιώνει η ελληνική κοινωνία.

Με αιχμηρή γλώσσα, χαρακτηρίζει τις πρωθυπουργικές αναφορές ως μια προσπάθεια πολιτικής «θεραπείας» μιας κατάστασης που ο ίδιος θεωρεί βαθιά προβληματική, ενώ κλείνει την παρέμβασή του με ευθεία καταγγελία περί σωρείας ανακριβειών, υποστηρίζοντας ότι η καταγραφή τους θα απαιτούσε ολόκληρες σελίδες.

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Η δήλωση του Κυριάκου Βελόπουλου

«Η συνέντευξη του πρωθυπουργού, ο οποίος επιχείρησε να θεραπεύσει την κατρακύλα του κόμματός του στις δημοσκοπήσεις αλλά και την καταστροφή της χώρας με δήθεν «αισιόδοξα μηνύματα», μας θυμίζει τη ρήση του Μπέρναρντ Σο: «Τα αισιόδοξα ψέματα έχουν τόσο τεράστια θεραπευτική αξία, ώστε ο γιατρός που δεν ξέρει να τα λέει με πειστικό τρόπο έχει διαλέξει λάθος επάγγελμα», δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

Σύμφωνα με τον κ. Βελόπουλο «τα «αισιόδοξα» ψέματα του πρωθυπουργού έχουν τόσο «τεράστια» θεραπευτική αξία στην κατεστραμμένη και άρρωστη Ελλάδα, όπως την κατάντησαν οι πολιτικές του, ώστε ο «γιατρός» Μητσοτάκης, που δεν ξέρει να τα λέει με πειστικό τρόπο, έχει διαλέξει λάθος επάγγελμα.

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Υ.Γ. Είναι τόσα πολλά τα ψέματα που είπε, που θα χρειάζονταν σελίδες ολόκληρες για να καταγραφούν».

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