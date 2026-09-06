Φωτιά στην περιοχή Σκιλλουντία Ηλείας – Σηκώθηκαν και 6 αεροσκάφη

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής έχει σημάνει στην περιοχή Σκιλλούντα Ηλείας λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση. Στην κατάσβεση συμμετέχουν επίγειες και εναέριες δυνάμεις, με τη συνδρομή του Δήμου Ανδρίτσαινας, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.

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αεροσκάφος πυροσβεστική
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Σκιλλούντα Ηλείας.
  • Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 38 πυροσβέστες, εθελοντές και 9 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 6 αεροσκάφη.
  • Η περιοχή βρισκόταν σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3). Για τη διερεύνηση των αιτίων κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, αυτή την ώρα, για φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Σκιλλουντία Ηλείας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 16:00.

Στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς συμμετέχουν 38 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 9 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 6 αεροσκάφη. Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Ανδρίτσαινας, προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.

Δείτε βίντεο από τη φωτιά:

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