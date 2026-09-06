Λαβρόφ για το drone στη Λειψία: Οι κατηγορίες για ρωσική εμπλοκή αποτελούν την έναρξη ενός πραγματικού πολέμου

Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι οι κατηγορίες της Δύσης για ρωσική εμπλοκή στο επεισόδιο με drone στη Λειψία συνιστούν «την έναρξη ενός πραγματικού πολέμου», αναφερόμενος και στον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς. Η Γερμανία, που κατηγόρησε επίσημα τη Ρωσία την 1η Σεπτεμβρίου για την απόπειρα επίθεσης, προχώρησε σε αντίποινα, ενώ η Μόσχα απέρριψε τις κατηγορίες ως ανυπόστατες.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Σεργκέι Λαβρόφ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι οι κατηγορίες της Δύσης για ρωσική εμπλοκή στο επεισόδιο με drone στη Λειψία συνιστούν «σε γενικές γραμμές, την έναρξη ενός πραγματικού πολέμου».
  • Η γερμανική κυβέρνηση κατέληξε στο συμπέρασμα πως η Ρωσία φέρει την ευθύνη για την απόπειρα επίθεσης με drone στη Λειψία, προχωρώντας σε μέτρα όπως το κλείσιμο ρωσικών κέντρων στο Βερολίνο.
  • Η Ρωσία απέρριψε τις γερμανικές κατηγορίες ως ανυπόστατες, κατηγορώντας το Βερολίνο ότι κατασκεύασε στοιχεία για να της φορτώσει την ευθύνη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι οι κατηγορίες που εξαπολύει η Δύση κατά της Μόσχας για εμπλοκή στο επεισόδιο με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία συνιστούν «σε γενικές γραμμές, την έναρξη ενός πραγματικού πολέμου», σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Γερμανία: «Κόψτε τις τουριστικές βίζες στους Ρώσους» – Συναγερμός στην ΕΕ μετά την επίθεση στη Λειψία

«Όλες αυτές οι δηλώσεις του Μερτς για την επαναφορά της Γερμανίας ως της ηγέτιδας στρατιωτικής δύναμης στην Ευρώπη τίθενται στην πράξη. Στην ουσία, μας κηρύσσει τον πόλεμο», ανέφερε ο Λαβρόφ, αναφερόμενος στον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Οι κατηγορίες της Γερμανίας

Η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την 1η Σεπτεμβρίου ότι κατέληξε στο συμπέρασμα πως η Ρωσία φέρει την ευθύνη για την απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας/Χάλλε τον περασμένο μήνα, προχωρώντας σε σειρά μέτρων ως απάντηση, μεταξύ των οποίων το κλείσιμο ενός προξενείου και ενός ρωσικού πολιτιστικού κέντρου στο Βερολίνο.

Λαβρόφ: «Τέλος στη λειτουργία του Ινστιτούτου Γκαίτε στη Ρωσία» – Στα άκρα η διαμάχη με τη Γερμανία για τα drone στη Λειψία

Η Ρωσία απέρριψε τις γερμανικές κατηγορίες ως ανυπόστατες, κατηγορώντας το Βερολίνο ότι κατασκεύασε στοιχεία προκειμένου να της φορτώσει την ευθύνη για την επίθεση.

 

Γερμανία: Η επίθεση στη Λειψία διχάζει τη χώρα για τη Ρωσία – Η AfD ζητεί προσέγγιση με τη Μόσχα, αντιδράσεις και από την Αριστερά

 

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ