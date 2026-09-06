Λαβρόφ για το drone στη Λειψία: Οι κατηγορίες για ρωσική εμπλοκή αποτελούν την έναρξη ενός πραγματικού πολέμου

Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι οι κατηγορίες που εξαπολύει η Δύση κατά της Μόσχας για εμπλοκή στο επεισόδιο με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία συνιστούν «σε γενικές γραμμές, την έναρξη ενός πραγματικού πολέμου», σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

«Όλες αυτές οι δηλώσεις του Μερτς για την επαναφορά της Γερμανίας ως της ηγέτιδας στρατιωτικής δύναμης στην Ευρώπη τίθενται στην πράξη. Στην ουσία, μας κηρύσσει τον πόλεμο», ανέφερε ο Λαβρόφ, αναφερόμενος στον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Οι κατηγορίες της Γερμανίας

Η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την 1η Σεπτεμβρίου ότι κατέληξε στο συμπέρασμα πως η Ρωσία φέρει την ευθύνη για την απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας/Χάλλε τον περασμένο μήνα, προχωρώντας σε σειρά μέτρων ως απάντηση, μεταξύ των οποίων το κλείσιμο ενός προξενείου και ενός ρωσικού πολιτιστικού κέντρου στο Βερολίνο.

Η Ρωσία απέρριψε τις γερμανικές κατηγορίες ως ανυπόστατες, κατηγορώντας το Βερολίνο ότι κατασκεύασε στοιχεία προκειμένου να της φορτώσει την ευθύνη για την επίθεση.