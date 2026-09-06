Ουκρανία: Κρίσιμες επαφές Κούσνερ – Γουίτκοφ με Ζελένσκι στο Κίεβο – Τα «αγκάθια» στις συνομιλίες

Οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, συναντήθηκαν την Κυριακή στο Κίεβο με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανανεώνει τις προσπάθειές της για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο οποίος διανύει πλέον τεσσεράμισι χρόνια.

Ο Κούσνερ και ο Γουίτκοφ ταξίδεψαν από τη Μόσχα, όπου το Σάββατο είχαν τρίωρες συνομιλίες με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, χωρίς ωστόσο να διαφανεί κάποια σημαντική εξέλιξη. Οι προηγούμενοι γύροι ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα των ΗΠΑ -τις οποίες ενθάρρυνε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, έχοντας δεσμευτεί προεκλογικά για ταχεία λήξη του πολέμου – έχουν αποδώσει ελάχιστα καρπούς. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε να εννοηθεί την Παρασκευή ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν μια νέα πρόταση, χωρίς ωστόσο να εισέλθει σε λεπτομέρειες.

Ανακοινώσεις για τα επόμενα βήματα τις επόμενες εβδομάδες

Ο Πούτιν χαρακτήρισε τη συνάντηση του Σαββάτου «ιδιαίτερα χρήσιμη», ενώ αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο Reuters ότι τα επόμενα βήματα θα ανακοινωθούν τις ερχόμενες εβδομάδες.

Οι δύο απεσταλμένοι συναντήθηκαν με τον Ζελένσκι και άλλους ανώτατους Ουκρανούς αξιωματούχους στο κέντρο του Κιέβου.

We began talks.

Почали перемовини.

🇺🇦 🇺🇸 pic.twitter.com/UkJV6CzOag — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 6, 2026

Ο Ζελένσκι, ο οποίος θεωρεί ότι η Ουάσινγκτον διαδραματίζει κομβικό ρόλο σε οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία, έχει δηλώσει ότι υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας για την επίτευξη ειρήνης πριν οι ΗΠΑ επικεντρωθούν στις επόμενες προεδρικές εκλογές τους, το ερχόμενο καλοκαίρι.

Έτοιμες οι προτάσεις του Κιέβου

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν από την άφιξη των απεσταλμένων, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι πραγματοποίησε προπαρασκευαστική συνάντηση με τη διαπραγματευτική του ομάδα, υπογραμμίζοντας πως η Ουκρανία επιθυμεί το τέλος του πολέμου.

«Απαιτούνται εγγυήσεις ασφαλείας. Χρειάζεται μια αξιοπρεπής μεταπολεμική ειρήνη. Οι προτάσεις μας έχουν συνταχθεί», δήλωσε.

Πηγή που γνωρίζει το θέμα ανέφερε στο Reuters ότι στο Κίεβο βρίσκονταν την Κυριακή και οι σύμβουλοι εθνικής ασφαλείας της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας, χωρίς να διευκρινίσει σε ποιες συναντήσεις θα συμμετείχαν.

Συγκρατημένη αισιοδοξία στο Κίεβο

Ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ, ο οποίος είναι γαμπρός του Τραμπ, έχουν επισκεφθεί τη Μόσχα αρκετές φορές ως απεσταλμένοι. Ωστόσο, η επίσκεψη της Κυριακής ήταν η πρώτη τους στο Κίεβο υπό την ιδιότητα των Αμερικανών διαπραγματευτών.

Η έλευσή τους αποτελούσε πάγιο αίτημα της ουκρανικής ηγεσίας, ενώ στους δρόμους του Κιέβου -το οποίο έχει δεχθεί σφοδρούς βομβαρδισμούς τις τελευταίες εβδομάδες- ορισμένοι κάτοικοι εμφανίστηκαν αισιόδοξοι.

«Το ζήτημα μπορεί να λυθεί εν ριπή οφθαλμού. Θέλουμε ειρήνη. Έχω πολεμήσει ο ίδιος, οπότε ξέρω πώς είναι ο πόλεμος. Χρειαζόμαστε ειρήνη, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος», δήλωσε ο βετεράνος του στρατού Στέπαν Γερμάκ.

Απόσταση στα σημεία-κλειδιά

Στις προηγούμενες διαπραγματεύσεις, οι δύο πλευρές είχαν μεγάλη απόσταση σε μια σειρά από κομβικά ζητήματα, με αιχμή το μέλλον της ανατολικής περιφέρειας του Ντονμπάς. Η Μόσχα αξιώνει την πλήρη αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από τη σειρά οχυρωμένων πόλεων που εξακολουθούν να ελέγχουν στην περιοχή – αίτημα που το Κίεβο απορρίπτει κατηγορηματικά, εκτιμώντας ότι διαθέτει τις δυνάμεις να διατηρήσει τις θέσεις του για χρόνια.

Για την Ουκρανία, οι ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας από τους Ευρωπαίους συμμάχους της και τις ΗΠΑ θεωρούνται ζωτικής σημασίας προκειμένου να αποτραπεί μια νέα ρωσική εισβολή στο μέλλον.

«Χρειαζόμαστε μια συμφωνία που δεν θα παραβιαστεί ποτέ», δήλωσε η Σβιτλάνα Κουριλένκο, 19χρονη εργαζόμενη σε καφετέρια. «Απλώς αφήστε την Ουκρανία ήσυχη και αφήστε τον κόσμο να ζήσει εν ειρήνη».