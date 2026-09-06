Η απάντηση του Αντώνη Σαμαρά στον Κυριάκο Μητσοτάκη: Ας ανησυχεί για τη δική του υστεροφημία

Ο Αντώνης Σαμαράς απάντησε άμεσα στις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, εκφράζοντας την περιφρόνησή του για τον πρωθυπουργό. Τόνισε ότι η επιλογή αρχηγού της παράταξης ανήκει στον λαό και όχι στην οικογένεια Μητσοτάκη, καλώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ανησυχεί για τη δική του υστεροφημία ως πρωθυπουργού της ακρίβειας, της διαφθοράς και της αλαζονείας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Άμεση ήταν η απάντηση του Αντώνη Σαμαρά στα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της ΔΕΘ.
  • Ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε πως «το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη, δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης».
  • Κάλεσε τον κ. Μητσοτάκη να «ανησυχεί για τη δική του υστεροφημία», χαρακτηρίζοντάς τον ως τον «Πρωθυπουργό της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονείας» και άλλων κρίσεων.

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Άμεση ήταν η απάντηση του Αντώνη Σαμαρά στα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της ΔΕΘ.

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«Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη, δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης, όπως τότε, όταν 800.000 Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας από την πτώχευση», τόνισε. «Αυτό τον λαό περιφρονεί ο κ. Μητσοτάκης. Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του υστεροφημία. Θα μείνει στην ιστορία ως ο Πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς,  της αλαζονείας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke ατζέντας, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλιέων, της καταστροφής της εστίασης, της εξωτερικής πολιτικής του κατευνασμού και των υποκλίσεων, των δεκάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών που πήραν άσυλο. Και βέβαια του ΟΠΕΚΕΠΕ, του Φραπέ, του Χασάπη, των Τεμπών και των υποκλοπών. Δεν είναι αυτή η παράταξη κ. Μητσοτάκη, αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη», σημείωσε ο κ. Σαμαράς.

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