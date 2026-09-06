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ΔΕΘ 2026 – Μητσοτάκης: Κυβέρνηση σχηματίζει το πρώτο κόμμα – «Καλή τύχη» στο σενάριο κυβέρνησης των ηττημένων

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ, ξεκαθάρισε ότι κυβέρνηση σχηματίζει το πρώτο κόμμα, με πρωθυπουργό τον αρχηγό του, απαντώντας σε σενάρια συνεργασιών της αντιπολίτευσης. Σχολίασε σκωπτικά το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης από κόμματα που θα έχουν ηττηθεί στις εκλογές, χαρακτηρίζοντάς το «σενάριο κυβέρνησης των ηττημένων»

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Μητσοτάκης - ΔΕΘ 2026
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • «Κυβέρνηση σχηματίζει το πρώτο κόμμα, με πρωθυπουργό τον αρχηγό του πρώτου κόμματος», ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ.
  • Ο πρωθυπουργός σχολίασε σκωπτικά το «σενάριο κυβέρνησης των ηττημένων», τονίζοντας χαρακτηριστικά «καλή τύχη».
  • Υπενθύμισε τα σενάρια του 2023 που δεν ευοδώθηκαν, ενώ χαρακτήρισε την αυτοδυναμία «την καλύτερη λύση».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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«Κυβέρνηση σχηματίζει το πρώτο κόμμα, με πρωθυπουργό τον αρχηγό του πρώτου κόμματος», ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε ερώτηση για τα σενάρια συνεργασιών που προβάλλουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και το ενδεχόμενο να μην προκύψει αυτοδυναμία στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση.

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Ο κ. Μητσοτάκης, κατά τη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ, σχολίασε σκωπτικά το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης από κόμματα που θα έχουν ηττηθεί στις εκλογές, αναφέροντας χαρακτηριστικά τους πολιτικούς αρχηγούς Αλέξη Τσίπρα, Νίκο Ανδρουλάκη, Ζωή Κωνσταντοπούλου, Κυριάκο Βελόπουλο και ενδεχομένως, Δημήτρη Κουτσούμπα.

Έκανε λόγο για «σενάριο κυβέρνησης των ηττημένων» και τόνισε χαρακτηριστικά «καλή τύχη, αν αυτό χρειάζεται σήμερα η χώρα».

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι αντίστοιχα σενάρια είχαν διατυπωθεί και μετά τις εκλογές του 2023, σημειώνοντας ότι τελικά δεν ευοδώθηκαν, καθώς η Νέα Δημοκρατία κατέγραψε ποσοστό 41%.

«Τα έχουμε ξανακούσει το 2023, είδαμε πού κατέληξαν, με τη ΝΔ στο 41% και τον κ. Τσίπρα στο 17%», ανέφερε.

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Παράλληλα, ξεκαθάρισε τη θέση του για το ποιος πρέπει να αναλαμβάνει την πρωτοβουλία σχηματισμού κυβέρνησης, τονίζοντας ότι αυτή ανήκει στο πρώτο κόμμα και ότι πρωθυπουργός πρέπει να είναι ο αρχηγός του.

«Κυβέρνηση σχηματίζει το πρώτο κόμμα, με Πρωθυπουργό τον αρχηγό του πρώτου κόμματος», υπογράμμισε.

Καταλήγοντας, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε την αυτοδυναμία, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, «την καλύτερη λύση», σημειώνοντας ότι το ζήτημα των μετεκλογικών συνεργασιών θα εξεταστεί αφού ολοκληρωθεί η εκλογική διαδικασία. «Η αυτοδυναμία είναι η καλύτερη λύση. Ταμείο θα κάνουμε μετά τις εκλογές», ανέφερε.

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