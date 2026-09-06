Φωτιά στο Κλειδί Βοιωτίας – Καίει αγροτοδασική έκταση, μήνυμα από το 112

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής 6/9 σε αγροτοδασική έκταση στο Κλειδί Βοιωτίας, κινητοποιώντας άμεσα 50 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 13 οχήματα. Για την κατάσβεση συνδράμουν επίσης 2 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα και υδροφόρες του Δήμου Τανάγρας, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής 6/9 σε αγροτοδασική έκταση στο Κλειδί Βοιωτίας.
  • Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με 13 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, με τη συνδρομή και του Δήμου Τανάγρας.
  • Το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από drone, ενώ για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής 6/9 σε αγροτοδασική έκταση στο Κλειδί Βοιωτίας.  Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:30.

Κινητοποιήθηκαν 55 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 15 οχήματα.  Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Τανάγρας προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Στις 13.58 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας . Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.

 

 

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