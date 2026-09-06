Τραγωδία στην Τανάγρα: Τρισάγιο από τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο για τους δύο νεκρούς πιλότους – «Δεν υπάρχουν λόγια μπροστά σε έναν τέτοιο πόνο»

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος εξέφρασε τη βαθιά του οδύνη για τον θάνατο δύο πιλότων στην Τανάγρα και τέλεσε τρισάγιο στη μνήμη τους, στο Μήλεσι Αττικής. Τόνισε την ανάγκη στήριξης των οικογενειών τους, αναφέροντας ότι "δεν υπάρχουν λόγια μπροστά σε έναν τέτοιο πόνο".

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Πτώση Phantom στην Τανάγρα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος εξέφρασε τη βαθιά του οδύνη για τον θάνατο των δύο πιλότων στην Τανάγρα και τέλεσε Τρισάγιο στη μνήμη τους.
  • Το Τρισάγιο τελέστηκε στο Μήλεσι Αττικής, με τον Αρχιεπίσκοπο να υπογραμμίζει την ανάγκη να στηριχθούν με προσευχή οι οικογένειές τους.
  • «Δεν υπάρχουν λόγια μπροστά σε έναν τέτοιο πόνο», ανέφερε ο Μακαριώτατος, τονίζοντας ότι «η σκέψη μας βρίσκεται κοντά στις οικογένειές τους».

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Τη βαθιά οδύνη του για τον θάνατο των δύο πιλότων στην Τανάγρα εξέφρασε σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να στηριχθούν με προσευχή οι οικογένειές τους.

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Ο Αρχιεπίσκοπος τέλεσε το πρωί Τρισάγιο στη μνήμη τους, μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, στο Ιερό Ησυχαστήριο Μεταμορφώσεως του Σωτήρος – Οσίου Πορφυρίου, στο Μήλεσι Αττικής.

Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας τέλεσε ο ιερατικώς προϊστάμενος του Ιερού Ησυχαστηρίου και Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Παπαμικρούλης.

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«Δεν υπάρχουν λόγια μπροστά σε έναν τέτοιο πόνο – Η σκέψη μας βρίσκεται κοντά στις οικογένειές τους»

Ο Μακαριώτατος ανέφερε, σύμφωνα με το ERTNews: «Έφυγαν από τη ζωή δύο νέοι άνθρωποι, οι οποίοι ξεκίνησαν την πορεία τους με χρηστές ελπίδες και όνειρα, έχοντας το μέλλον μπροστά τους και την αγάπη των δικών τους. Χάθηκαν όμως υπηρετώντας το καθήκον, με βαθιά αφοσίωση στην Πατρίδα.

Αυτή την ώρα η σκέψη μας βρίσκεται κοντά στις οικογένειές τους, στους γονείς τους και σε όλους εκείνους που τους αγάπησαν.

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Στο πλευρό τους στέκονται και οι συνάδελφοί τους· άνθρωποι που έζησαν μαζί τους, πέταξαν μαζί τους και μοιράστηκαν τις αγωνίες, τις χαρές και τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Σήμερα πενθούν δύο δικά τους πρόσωπα. Ο καθένας θα κρατά μέσα του τη δική του ανάμνηση, μια στιγμή, μια κουβέντα, ένα χαμόγελο. Και αυτή η μνήμη θα τους συνοδεύει.

Δεν υπάρχουν λόγια μπροστά σε έναν τέτοιο πόνο.

Προσευχόμαστε ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές τους και να χαρίσει στους συγγενείς την παρηγοριά Του, το κουράγιο και τη δύναμη που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν αυτή τη μεγάλη απώλεια».

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