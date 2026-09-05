Τανάγρα: Πώς συνέβη η τραγωδία με τους 2 νεκρούς πιλότους – Επιτροπή θα διερευνήσει τα αίτια της συντριβής του Phantom – ΒΙΝΤΕΟ

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Συγκλονίζουν οι εικόνες από τη συντριβή του F‑4 Phantom στην Τανάγρα, ελάχιστα λεπτά μετά την απογείωσή του και μπροστά στα μάτια χιλιάδων θεατών του Athens Flying Week. Τραγικό αποτέλεσμα η απώλεια της ζωής των δύο χειριστών.

Όπως πια έχει γίνει εμφανές και μέσα από τα πλάνα που διέρρευσαν στη δημοσιότητα, αλλά και από τις μαρτυρίες, το αεροσκάφος έχασε απότομα ύψος ενώ επιχειρούσε δεξιά στροφή και συνετρίβη, προκαλώντας μανιτάρι φωτιάς και πυρκαγιά σε δύο σημεία.

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, οι δύο ιπτάμενοι εντοπίστηκαν νεκροί, μακριά από τα συντρίμμια.

Επιπλέον, δύο άτομα τραυματίστηκαν από θραύσματα του Phantom, καθώς τα συντρίμμια του αεροσκάφους εκτινάχθηκαν αρκετά μέτρα μακριά από το σημείο της συντριβής.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι τραυματίες είναι περίπου 40 ετών και μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο Χαλκίδας.

Επιτροπή θα ερευνήσει τα αίτια

Ήδη έχει συσταθεί η Επιτροπή που θα διερευνήσει τις συνθήκες και τα αίτια του αεροπορικού δυστυχήματος. Εκτός από το βιντεοληπτικό υλικό, ιδιαίτερα σημαντική στην έρευνα είναι η πιθανότητα να υπήρξε συνομιλία μεταξύ των πιλότων και του πύργου ελέγχου.

Όπως μετέδωσε νωρίτερα το enikos.gr, το αεροσκάφος πέρασε «ξυστά» από τα κεφάλια των παρευρισκόμενων λίγο πριν πέσει και πάρει φωτιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ίδιο αεροσκάφος, με σειριακό αριθμό 504, είχε κάνει και την Παρασκευή διελεύσεις στην επίδειξη και λειτούργησε άψογα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το Phantom απογειώθηκε και για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, δεν πήρε ύψος προκειμένου να εκτελέσει την επίδειξη, όπως είχε κάνει την προηγούμενη μέρα. Πήρε κλίση και συνετρίβη στο έδαφος.

Δεν υπήρχε οπτική επαφή με αλεξίπτωτα, κάτι που σημαίνει ότι δεν είδαν τους χειριστές να κάνουν χρήση του εκτινασσόμενου καθίσματος.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια μικρών και μεγάλων, που είχαν συγκεντρωθεί στην Τανάγρα για να παρακολουθήσουν το μεγάλο αεροπορικό σόου. Ο κόσμος ήταν σοκαρισμένος, ενώ από την διοργάνωση της εκδήλωσης ξεκίνησαν άμεσα να εκκενώνουν το χώρο.

Στα social media δημοσιεύτηκαν βίντεο από την στιγμή της συντριβής του αεροσκάφους.

A HAF F-4 Phantom II just crashed at the Athens Fling Week airshow. We can only hope for the best, but I saw no parachutes. He hit the ground coming out of a turn. pic.twitter.com/JtW4YdPJ5x — Sova🇧🇬 (@sovva1_1) September 5, 2026

Μετά την συντριβή του αεροσκάφους, μαύροι πυκνοί καπνοί κάλυψαν την περιοχή. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα. Σημειώνεται ότι η επίδειξη των αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας είχε ξεκινήσει μόλις λίγα λεπτά πριν από την πτώση.

Γιατί οι χειριστές δεν πρόλαβαν να εγκαταλείψουν το αεροσκάφος – Τι λέει εμπειρογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων

Ο εμπειρογνώμονας Παντελής Φραγκούλης, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1 όπου υπογράμμισε ότι οι επιδείξεις μαχητικών αεροσκαφών σε τέτοιου είδους event, είναι σχεδόν ίδιες με τις αναχαιτίσεις που γίνονται στο Αιγαίο, με τη διαφορά ότι γίνονται σε πολύ χαμηλότερο ύψος.

Σε ότι αφορά τα αίτια του δυστυχήματος, δήλωσε ότι για να φτάσουμε σε ασφαλή συμπεράσματα θα πρέπει να περιμένουμε να εξεταστεί όλο το υλικό που θα συγκεντρωθεί, αλλά όπως φαίνεται, οι χειριστές δεν πρόλαβαν να εγκαταλείψουν το σκάφος, γιατί το μέλημα τους ήταν να το οδηγήσουν σε μια ασφαλή περιοχή και να μην πέσει πάνω στους θεατές.

Με δεδομένο ότι την προηγούμενη ημέρα είχαν γίνει δοκιμές και το σκάφος δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα, είναι πολύ πιθανό να υπήρξε κάποιο απρόοπτο, κάτι πολύ δύσκολο είτε στο αεροσκάφος, είτε στον χειριστή.

«Ωχ, έπεσε» – Οι μαρτυρίες και οι αναφορές για καπνό πριν από τη συντριβή του Phantom

Σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες, το αεροσκάφος φαινόταν να βγάζει καπνούς πριν από την πτώση του. Οι ίδιες μαρτυρίες αναφέρουν ότι το αεροσκάφος άρχισε ξαφνικά να χάνει ύψος και συνετρίβη.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά την απογείωσή του και αφού έκανε τους πρώτους ελιγμούς, οι δυο χειριστές του δικινητήριου μαχητικού αεροσκάφους κατεύθυναν το Phantom, παράλληλα με τον διάδρομο. Ενώ κινούταν με πολύ υψηλή ταχύτητα, ο εκφωνητής του σόου είπε:

«Δείτε το Phantom να κινείται παράλληλα στη γραμμή του ορίζοντα».

Ακριβώς εκείνη τη στιγμή, μόλις ο εκφωνητής είχε ολοκληρώσει τη φράση του, θεατές ακούστηκαν να λένε: «Ωχ, ωχ, έπεσε, έπεσε»!

Ο Γιώργος Μωρογιάννης αναφέρει στην ΕΡΤ:

«Πήρε μεγάλη δεξιά στροφή και μία που χαμήλωσε και μία που έπεσε. Παγώσαμε όλοι, άνθρωποι κλαίγανε γιατί καταλάβανε τι έγινε… μετά πάρα πολύ μαύρος, πυκνός καπνός.

Από την ώρα που απογειώθηκε, ούτε τρία λεπτά δεν πρόλαβε να πετάξει.»

Athens Flying Week: Εκφράζουμε την οδύνη μας

Την οδύνη της εκφράζει η Athens Flying Week για την πτώση του αεροσκάφους Phantom στην αεροπορική βάση της Τανάγρας.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η διοργάνωση ανακοίνωσε τη διακοπή της σημερινής εκδήλωσης.

«H Athens Flying Week εκφράζει την οδύνη της για τη συντριβή του μαχητικού F-4 Phantom της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η σημερινή εκδήλωση διακόπτεται και παρακαλούμε τους θεατές να αποχωρήσουν με ψυχραιμία από την αεροπορική βάση της Τανάγρας. Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».

Η ανακοίνωση του ΓΕΑ

«Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 14:55, αεροσκάφος F-4E Phantom II της 338 Μοίρας της 117 Πτέρυγας Μάχης, το οποίο συμμετείχε στο Airshow «Athens Flying Week 2026», κατέπεσε 3 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της 114 Πτέρυγας Μάχης, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο μελών του πληρώματος, Επισμηναγού (Ι) Ι.Μ και Σμηναγού (Ι) Δ.Π.

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από αρμόδια επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας».

Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις

Όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, κηρύχθηκε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις για την απώλεια ζωής των δυο μελών του πληρώματος του μαχητικού αεροσκάφους F-4E Phantom II.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, κηρύσσεται τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις, από σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 έως και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026, για την απώλεια ζωής των δυο μελών του πληρώματος του μαχητικού αεροσκάφους τύπου F-4E Phantom II, κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week.