Τανάγρα: Η Ελλάδα θρηνεί τους 2 πιλότους του Phantom που συνετρίβη – ΦΩΤΟ

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Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας σε επίσημη ανακοίνωσή του δημοσιεύει τα ονόματα και φωτογραφίες των δύο πιλότων που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα με το Phantom, το μεσημέρι του Σαββάτου (5/9) στο Air Flying Week της Τανάγρας.

Πρόκειται για τον επισμηναγό Ιωάννη Μπλέσια, 40 ετών, και τον σμηναγό Δημήτριο Πέτρου, 37 ετών.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση:

Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 14:55, αεροσκάφος F-4E Phantom II της 338 Μοίρας της 117 Πτέρυγας Μάχης, το οποίο συμμετείχε στο Airshow «Athens Flying Week 2026», κατέπεσε 3 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της 114 Πτέρυγας Μάχης, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο μελών του πληρώματος, Επισμηναγού (Ι) Ιωάννη Μπλέσια, 40 ετών και Σμηναγού (Ι) Δημητρίου Πέτρου, 37 ετών.

Ο Δημήτρης Πέτρου, πατέρας ενός παιδιού, είχε καταγωγή από τα Τζουμέρκα και ήταν ένα ιδιαίτερα αγαπητό πρόσωπο στην περιοχή. Επισκεπτόταν συχνά τα Πράμαντα και διατηρούσε στενούς δεσμούς με τον τόπο καταγωγής του.

Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία, καθώς όσοι τον γνώριζαν κάνουν λόγο για ένα ιδιαίτερα αγαπητό παιδί.

Οι γονείς του ζουν στα Γιάννενα, στην περιοχή του Κατσικά.

Η τραγική απώλεια του 34χρονου, πατέρα ενός παιδιού, έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένειά του και έχει συγκλονίσει τους ανθρώπους στα Πράμαντα και στα Τζουμέρκα.

Με μια λιτή αλλά ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση αποχαιρετά τον 34χρονο και ο δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων Νίκος Βαΐτσης.



Ο Γιάννης Μπλέσιας άφησε πίσω του ένα αγοράκι μόλις πέντε ετών. Ένα παιδί που από σήμερα θα μεγαλώνει με τις ιστορίες για τον πατέρα του. Για τον άνθρωπο που φορούσε τη στολή του πιλότου, που αγαπούσε την αποστολή του και που κάθε φορά που πετούσε έκανε υπερήφανους όλους όσοι τον περίμεναν πίσω.

Στον Πύργο, όπου ζούσε με την οικογένειά του, η είδηση έπεσε σαν κεραυνός.

Κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει πως ο άνθρωπος που είχε μάθει να επιστρέφει από τις πτήσεις του, αυτή τη φορά δεν θα περνούσε ξανά την πόρτα του σπιτιού του.

Οι συνάδελφοί του μιλούν για έναν άριστο αξιωματικό, έναν έμπειρο ιπτάμενο και έναν άνθρωπο που τιμούσε το λειτούργημά του.

Η τραγωδία στην Τανάγρα

Το F-4E Phantom II της 338 Μοίρας της 117 Πτέρυγας Μάχης, με έδρα την Ανδραβίδα, συνετρίβη στις 14:55 το μεσημέρι του Σαββάτου, περίπου τρία ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της 114 Πτέρυγας Μάχης.

Το μαχητικό συμμετείχε στο πρόγραμμα του Athens Flying Week και πραγματοποιούσε αεροπορική επίδειξη μπροστά σε χιλιάδες θεατές.

Κατά τη διάρκεια χαμηλού ελιγμού, το αεροσκάφος έχασε ύψος και κατέπεσε. Ακολούθησε ισχυρή έκρηξη και πυρκαγιά στην περιοχή.

Τα ακριβή αίτια της συντριβής δεν έχουν γίνει γνωστά και διερευνώνται από την αρμόδια επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, στο διθέσιο Phantom επέβαιναν δύο αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους.

Πρόκειται για τον Επισμηναγό (Ι) Ι.Μ. και τον Σμηναγό (Ι) Δ.Π. Τα πλήρη στοιχεία τους δεν είχαν δοθεί επισήμως στη δημοσιότητα κατά τον χρόνο της ανακοίνωσης.