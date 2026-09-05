Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Τανάγρα – Κανονικά η κυκλοφορία των οχημάτων

Η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (5/9) σε δασική έκταση στην Τανάγρα Βοιωτίας, μετά τη συντριβή μαχητικού αεροσκάφους F-4 Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης, οριοθετήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν μεγάλες δυνάμεις ξηράς και αέρος, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων στην ευρύτερη περιοχή διεξάγεται πλέον κανονικά.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε στην Τανάγρα Βοιωτίας, μετά τη συντριβή μαχητικού αεροσκάφους F-4 Phantom.
  • Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 115 πυροσβέστες με 36 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν 9 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.
  • Η κυκλοφορία των οχημάτων, που είχε διακοπεί στη συμβολή της Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας με την επαρχιακή οδό Οινόης, διεξάγεται πλέον κανονικά.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Οριοθετήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, η φωτιά, που εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (5/9) σε δασική έκταση στην Τανάγρα Βοιωτίας, ύστερα από την συντριβή του μαχητικού αεροσκάφους F-4 Phantom, κατά την διάρκεια αεροπορικής επίδειξης.

Για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν 115 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, δύο ομάδες της 1ης και 7ης ΕΜΑΚ καθώς και 36 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν 9 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Παράλληλα στις 15:34 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Πλέον η κυκλοφορία των οχημάτων, που είχε διακοπεί στη συμβολή της Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας με την επαρχιακή οδό Οινόης, διεξάγεται κανονικά.

 

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