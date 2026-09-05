Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Τανάγρα – Κανονικά η κυκλοφορία των οχημάτων

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Οριοθετήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, η φωτιά, που εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (5/9) σε δασική έκταση στην Τανάγρα Βοιωτίας, ύστερα από την συντριβή του μαχητικού αεροσκάφους F-4 Phantom, κατά την διάρκεια αεροπορικής επίδειξης.

Για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν 115 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, δύο ομάδες της 1ης και 7ης ΕΜΑΚ καθώς και 36 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν 9 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Παράλληλα στις 15:34 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Πλέον η κυκλοφορία των οχημάτων, που είχε διακοπεί στη συμβολή της Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας με την επαρχιακή οδό Οινόης, διεξάγεται κανονικά.