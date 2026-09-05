LIVE – ΔΕΘ 2026: Σε λίγη ώρα η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελλίδειο

Οι παρεμβάσεις που αναμένεται να ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην 90ή ΔΕΘ θα αφορούν μεταξύ άλλων σε αυξήσεις στον κατώτατο μισθό και στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, σε φορολογικές ελαφρύνσεις για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες και στην εξίσωση των τριτέκνων με τους πολύτεκνους.