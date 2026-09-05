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Σδούκου: «Όσοι εκπαιδευτικοί βλέπουν το μήνυμα της κυρίας Κουφονικολάκου, να γνωρίζουν ότι η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ ψεύδεται συνειδητά»

Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, δηλώνει ότι η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, κυρία Κουφονικολάκου, ψεύδεται συνειδητά σχετικά με προσλήψεις εκπαιδευτικών και αυξήσεις μισθών.

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Πολιτική

Η Αλεξάνδρα Σδούκου
Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, δηλώνει: «Όσοι εκπαιδευτικοί βλέπουν το μήνυμα της κυρίας Κουφονικολάκου, να γνωρίζουν ότι η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ ψεύδεται συνειδητά».
  • Η κ. Σδούκου επισημαίνει ότι «μιλάει για 30.000 προσλήψεις εκπαιδευτικών, αλλά στο πρόγραμμα που διακινούν με non papers, δεν προβλέπεται καμία πρόσληψη ούτε το 2027 ούτε το 2028».
  • Κατηγορεί επίσης ότι «τάζει αυξήσεις μισθών 300 ευρώ, αλλά αποκρύπτει ότι στο πρόγραμμά τους γράφουν για 75 ευρώ».

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«Όσοι εκπαιδευτικοί βλέπουν το μήνυμα της κυρίας Κουφονικολάκου, να γνωρίζουν ότι η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ ψεύδεται συνειδητά», αναφέρει σε δήλωσή της η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου.

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«Μιλάει για 30.000 προσλήψεις εκπαιδευτικών, αλλά στο πρόγραμμα που διακινούν με non papers, δεν προβλέπεται καμία πρόσληψη ούτε το 2027 ούτε το 2028, αλλά μισές προσλήψεις για το 2029 και βλέπουμε.

Τάζει αυξήσεις μισθών 300 ευρώ, αλλά αποκρύπτει ότι στο πρόγραμμά τους γράφουν για 75 ευρώ.

‘Αλλα λένε δημοσίως, άλλα γράφουν στα non papers, γιατί ο λογαριασμός δεν βγαίνει και τα λεφτά που θα βρουν από την «Παγκόσμια Βάση Δεδομένων», αργούν.

Δεν τους πιστεύει κανείς.

Αποδεικνύουν καθημερινά ότι από τις αυταπάτες του παρελθόντος, έχουν περάσει ξεκάθαρα στις πολιτικές απάτες του σήμερα.

Αυτοί οι άνθρωποι δεν αλλάζουν», καταλήγει στη δήλωσή της η κ. Σδούκου.

Τι δήλωσε η Θεώνη Κουφονικολάκου

Νωρίτερα η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολάκου, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά:

«Κάθε πρωί χιλιάδες εκπαιδευτικοί μπαίνουν στην τάξη και στηρίζουν το δημόσιο σχολείο. Τους ζητάμε να μορφώσουν τα παιδιά μας, να τα στηρίξουν, να ανοίξουν δρόμους σκέψης.

Δεν μπορούμε να τους κρατάμε καθηλωμένους στις χαμηλές αποδοχές, στον φόβο και στην ανασφάλεια. Γι’ αυτό αυξάνουμε τις αποδοχές των εκπαιδευτικών κατά 300 ευρώ το μήνα.

Συγχρόνως προχωράμε σε 30.000 προσλήψεις εκπαιδευτικών, προκειμένου να καλυφθούν όλα τα κενά για όλα τα παιδιά και να σταματήσει η ομηρία της αναπλήρωσης.

Ταυτόχρονα, καταργούμε τον τιμωρητικό νόμο Κεραμέως στην θέση του.

Θεσπίζουμε μια ολιστική, ουσιαστική αξιολόγηση. Μια αξιολόγηση που εντοπίζει τα προβλήματα για να προτείνει λύσεις. Που στηρίζει τον εκπαιδευτικό και το δημόσιο σχολείο. Γιατί ο εκπαιδευτικός ο οποίος φοβάται, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο πολύτιμο για μας παιδαγωγικό έργο του.

Το δημόσιο σχολείο χρειάζεται αξιοπρέπεια, εμπιστοσύνη και ανθρώπους που να θέλουν να αφοσιωθούν στα παιδιά μας».

 

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