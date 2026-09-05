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Τανάγρα: Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε μετά την πτώση του Phantom – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Τανάγρα: Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε μετά την πτώση του Phantom – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην Τανάγρα Βοιωτίας, μετά την πτώση ενός Phantom κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων του Athens Flying Week. Θραύσματα του αεροσκάφους προκάλεσαν ζημιές σε εργοστάσιο γεωργικών εξαρτημάτων και οδήγησαν σε κινητοποίηση μεγάλων πυροσβεστικών δυνάμεων.

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φωτιά στην Τανάγρα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς, που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην Τανάγρα Βοιωτίας, μετά την πτώση του Phantom.
  • Θραύσματα του Phantom κατέληξαν και σε ένα εργοστάσιο γεωργικών εξαρτημάτων, με αποτέλεσμα να τυλιχτεί στις φλόγες και να υποστεί σημαντικές ζημιές.
  • Κινητοποιήθηκαν 115 πυροσβέστες με 36 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, ενώ εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για να παραμείνουν σε ετοιμότητα οι κάτοικοι.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς, που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην Τανάγρα Βοιωτίας, μετά την πτώση του Phantom, που έπαιρνε μέρος σε αεροπορικές επιδείξεις στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Athens Flying Week.

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Σημειώνεται ότι θραύσματα του Phantom κατέληξαν και σε ένα εργοστάσιο γεωργικών εξαρτημάτων, που βρίσκεται στην περιοχή, με αποτέλεσμα να τυλιχτεί στις φλόγες. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν βρίσκονταν μέσα εργαζόμενοι, ωστόσο, το εργοστάσιο έχει υποστεί σημαντικές ζημιές.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά σήμερα, περίπου στις 15:00.

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Κινητοποιήθηκαν 115 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, δύο ομάδες της 1ης και 7ης ΕΜΑΚ καθώς και 36 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 9 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

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Phantom στην Τανάγρα

Μήνυμα από το 112

Λόγω της φωτιάς, στις 15:34 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την πυρκαγιά με την σύσταση στους κατοίκους και τους επισκέπτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

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Σε διακοπή της κυκλοφορίας στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας και της επαρχιακής οδού Οινόης στο ύψος της Οινόης προχώρησε η Αστυνομία λόγω της φωτιάς που εκδηλώθηκε μετά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους τύπου F-4 Phantom της Πολεμικής Αεροπορίας, στην Τανάγρα.

Δείτε εικόνες:

Phantom στην Τανάγρα

Phantom στην Τανάγρα

 

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