Τανάγρα: Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε μετά την πτώση του Phantom – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

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Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς, που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην Τανάγρα Βοιωτίας, μετά την πτώση του Phantom, που έπαιρνε μέρος σε αεροπορικές επιδείξεις στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Athens Flying Week.

Σημειώνεται ότι θραύσματα του Phantom κατέληξαν και σε ένα εργοστάσιο γεωργικών εξαρτημάτων, που βρίσκεται στην περιοχή, με αποτέλεσμα να τυλιχτεί στις φλόγες. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν βρίσκονταν μέσα εργαζόμενοι, ωστόσο, το εργοστάσιο έχει υποστεί σημαντικές ζημιές.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά σήμερα, περίπου στις 15:00.

Κινητοποιήθηκαν 115 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, δύο ομάδες της 1ης και 7ης ΕΜΑΚ καθώς και 36 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 9 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Μήνυμα από το 112

Λόγω της φωτιάς, στις 15:34 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την πυρκαγιά με την σύσταση στους κατοίκους και τους επισκέπτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Κλειστός ο παράδρομος της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας

Σε διακοπή της κυκλοφορίας στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας και της επαρχιακής οδού Οινόης στο ύψος της Οινόης προχώρησε η Αστυνομία λόγω της φωτιάς που εκδηλώθηκε μετά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους τύπου F-4 Phantom της Πολεμικής Αεροπορίας, στην Τανάγρα.

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