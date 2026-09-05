Τανάγρα: Δύο τραυματίες από θραύσματα του Phantom – Διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Χαλκίδας

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Δύο άνδρες τραυματίστηκαν από θραύσματα του Phantom, που κατέπεσε το μεσημέρι του Σαββάτου (5/9) στην Τανάγρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evia online, πρόκειται για δύο νεαρούς αλλοδαπούς από την δομή της Ριτσώνας, που διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους, καθώς φέρουν μόνο εκδορές στην πλάτη.

Το αεροσκάφος τύπου Phantom κατέπεσε, υπό άγνωστες συνθήκες, ενώ έπαιρνε μέρος σε αεροπορικές επιδείξεις στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Athens Flying Week.