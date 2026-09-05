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Τανάγρα: Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε μετά την πτώση του Phantom – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Τανάγρα: Δύο τραυματίες από θραύσματα του Phantom – Διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Χαλκίδας

Δύο νεαροί αλλοδαποί από τη δομή της Ριτσώνας τραυματίστηκαν από θραύσματα Phantom που κατέπεσε το μεσημέρι του Σαββάτου (5/9) στην Τανάγρα. Διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, φέροντας εκδορές στην πλάτη χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους. Το αεροσκάφος έπεσε υπό άγνωστες συνθήκες κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων του Athens Flying Week.

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Phantom στην Τανάγρα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο άνδρες τραυματίστηκαν από θραύσματα του Phantom, που κατέπεσε το μεσημέρι του Σαββάτου (5/9) στην Τανάγρα.
  • Πρόκειται για δύο νεαρούς αλλοδαπούς από τη δομή της Ριτσώνας, οι οποίοι διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.
  • Η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο, καθώς φέρουν μόνο εκδορές στην πλάτη. Το αεροσκάφος έπαιρνε μέρος σε αεροπορικές επιδείξεις του Athens Flying Week.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Δύο άνδρες τραυματίστηκαν από θραύσματα του Phantom, που κατέπεσε το μεσημέρι του Σαββάτου (5/9) στην Τανάγρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evia online, πρόκειται για δύο νεαρούς αλλοδαπούς από την δομή της Ριτσώνας, που διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους, καθώς φέρουν μόνο εκδορές στην πλάτη.

Το αεροσκάφος τύπου Phantom κατέπεσε, υπό άγνωστες συνθήκες, ενώ έπαιρνε μέρος σε αεροπορικές επιδείξεις στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Athens Flying Week.

Phantom στην Τανάγρα

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