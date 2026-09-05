Τανάγρα: Η ανακοίνωση του ΓΕΑ για τους 2 νεκρούς πιλότους – Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις 

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Ένας σμηναγός και ένας επισμηναγός είναι οι δύο νεκροί πιλότοι του Phantom, που κατέπεσε το μεσημέρι του Σαββάτου (5/9) στην Τανάγρα.

Το αεροσκάφος τύπου Phantom, που κατέπεσε υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έπαιρνε μέρος σε αεροπορικές επιδείξεις στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Athens Flying Week.

Σε επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, αναφέρεται ότι τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από αρμόδια επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η ανακοίνωση του ΓΕΑ

«Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 14:55, αεροσκάφος F-4E Phantom II της 338 Μοίρας της 117 Πτέρυγας Μάχης, το οποίο συμμετείχε στο Airshow «Athens Flying Week 2026», κατέπεσε 3 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της 114 Πτέρυγας Μάχης, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο μελών του πληρώματος, Επισμηναγού (Ι) Ι.Μ και Σμηναγού (Ι) Δ.Π.

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από αρμόδια επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας».

Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις

Όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, κηρύχθηκε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις για την απώλεια ζωής των δυο μελών του πληρώματος του μαχητικού αεροσκάφους F-4E Phantom II.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, κηρύσσεται τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις, από σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 έως και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026, για την απώλεια ζωής των δυο μελών του πληρώματος του μαχητικού αεροσκάφους τύπου F-4E Phantom II, κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week.

Πώς έγινε η τραγωδία με τους 2 νεκρούς πιλότους

Το αεροσκάφος τύπου Phantom έπαιρνε μέρος σε αεροπορικές επιδείξεις στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Athens Flying Week και κατέπεσε υπό άγνωστες συνθήκες.

Οι δύο πιλότοι εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Όπως μετέδωσε νωρίτερα το enikos.gr, το αεροσκάφος πέρασε «ξυστά» από τα κεφάλια των παρευρισκόμενων λίγο πριν πέσει και πάρει φωτιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ίδιο αεροσκάφος, με σειριακό αριθμό 504, είχε κάνει και την Παρασκευή διελεύσεις στην επίδειξη και λειτούργησε άψογα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το Phantom απογειώθηκε και για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, δεν πήρε ύψος προκειμένου να εκτελέσει την επίδειξη, όπως είχε κάνει την προηγούμενη μέρα. Πήρε κλίση και συνετρίβη στο έδαφος.

Δεν υπήρχε οπτική επαφή με αλεξίπτωτα, κάτι που σημαίνει ότι δεν είδαν τους χειριστές να κάνουν χρήση του εκτινασσόμενου καθίσματος.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια μικρών και μεγάλων, που είχαν συγκεντρωθεί στην Τανάγρα για να παρακολουθήσουν το μεγάλο αεροπορικό σόου. Ο κόσμος ήταν σοκαρισμένος, ενώ από την διοργάνωση της εκδήλωσης ξεκίνησαν άμεσα να εκκενώνουν το χώρο.

Δείτε βίντεο ντοκουμέντα από την πτώση

Στα social media δημοσιεύτηκαν βίντεο από την στιγμή της συντριβής του αεροσκάφους.

A HAF F-4 Phantom II just crashed at the Athens Fling Week airshow. We can only hope for the best, but I saw no parachutes. He hit the ground coming out of a turn. pic.twitter.com/JtW4YdPJ5x — Sova🇧🇬 (@sovva1_1) September 5, 2026

Μετά την συντριβή του αεροσκάφους, μαύροι πυκνοί καπνοί κάλυψαν την περιοχή. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα. Σημειώνεται ότι η επίδειξη των αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας είχε ξεκινήσει μόλις λίγα λεπτά πριν από την πτώση.

Λόγω της πτώσης του μαχητικού αεροσκάφους στο Athens Flying Week ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας διέκοψε το πρόγραμμά του στη ΔΕΘ και επέστρεψε στην Αθήνα.

Δύο τραυματίες από θραύσματα του Phantom – Διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Χαλκίδας

Δύο άνδρες τραυματίστηκαν από θραύσματα του Phantom, που κατέπεσε το μεσημέρι του Σαββάτου (5/9) στην Τανάγρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evia online, πρόκειται για δύο νεαρούς αλλοδαπούς από την δομή της Ριτσώνας, που διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους, καθώς φέρουν μόνο εκδορές στην πλάτη.

Athens Flying Week: Εκφράζουμε την οδύνη μας

Την οδύνη της εκφράζει η Athens Flying Week για την πτώση του αεροσκάφους Phantom στην αεροπορική βάση της Τανάγρας.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η διοργάνωση ανακοίνωσε τη διακοπή της σημερινής εκδήλωσης.

«H Athens Flying Week εκφράζει την οδύνη της για τη συντριβή του μαχητικού F-4 Phantom της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η σημερινή εκδήλωση διακόπτεται και παρακαλούμε τους θεατές να αποχωρήσουν με ψυχραιμία από την αεροπορική βάση της Τανάγρας. Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».

Δείτε το βίντεο του MEGA:

Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε μετά την πτώση του Phantom – ΦΩΤΟ

Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς, που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην Τανάγρα Βοιωτίας, μετά την πτώση του Phantom, που έπαιρνε μέρος σε αεροπορικές επιδείξεις στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Athens Flying Week.

Σημειώνεται ότι θραύσματα του Phantom κατέληξαν και σε ένα εργοστάσιο γεωργικών εξαρτημάτων, που βρίσκεται στην περιοχή, με αποτέλεσμα να τυλιχτεί στις φλόγες. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν βρίσκονταν μέσα εργαζόμενοι, ωστόσο, το εργοστάσιο έχει υποστεί σημαντικές ζημιές.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά σήμερα, περίπου στις 15:00.

Κινητοποιήθηκαν 115 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, δύο ομάδες της 1ης και 7ης ΕΜΑΚ καθώς και 36 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 9 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Μήνυμα από το 112

Λόγω της φωτιάς, στις 15:34 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την πυρκαγιά με την σύσταση στους κατοίκους και τους επισκέπτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Σχηματαρίου της Περιφερειακής Ενότητας #Βοιωτίας ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 5, 2026

Κλειστός ο παράδρομος της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας

Σε διακοπή της κυκλοφορίας στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας και της επαρχιακής οδού Οινόης στο ύψος της Οινόης προχώρησε η Αστυνομία λόγω της φωτιάς που εκδηλώθηκε μετά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους τύπου F-4 Phantom της Πολεμικής Αεροπορίας, στην Τανάγρα.

Δείτε εικόνες: