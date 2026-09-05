Τανάγρα: Η στιγμή της συντριβής του Phantom – Βίντεο ντοκουμέντο

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Η στιγμή της συντριβής του αεροσκάφους τύπου Phantom στην Τανάγρα καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιεύονται στα social media.

Το αεροσκάφος κατέπεσε τη στιγμή που έπαιρνε μέρος σε αεροπορικές επιδείξεις στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Athens Flying Week, υπό άγνωστες συνθήκες. Το αεροσκάφος πέρασε «ξυστά» από τα κεφάλια των παρευρισκόμενων λίγο πριν πέσει και πάρει φωτιά.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες διάσωσης όπως επίσης οι προβλεπόμενες διαδικασίες έρευνας και διερεύνησης του περιστατικού.

Λόγω της πτώσης του μαχητικού αεροσκάφους στο Athens Flying Week, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας διακόπτει το πρόγραμμά του στην 90ή ΔΕΘ και επιστρέφει στην Αθήνα.

NEW: A Hellenic Air Force F-4E Phantom II has crashed while performing a solo display at Athens Flying Week in Tanagra, Greece. No parachutes were visible following the crash, and there is no official confirmation regarding the condition of the crew. pic.twitter.com/zrCHC8g3vl — Tabz (@TabzLIVE) September 5, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviareporter.gr το αεροσκάφος έχει κοπεί στα δύο και έχει ξεσπάσει πυρκαγιά σε δύο διαφορετικά σημεία. Στο σημείο επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια του κόσμου που είχε συγκεντρωθεί στην Τανάγρα για να παρακολουθήσει το μεγάλο αεροπορικό σόου.

Ο κόσμος ήταν σοκαρισμένος, ενώ από την διοργάνωση της εκδήλωσης ξεκίνησαν άμεσα να εκκενώνουν το χώρο. Το Athens Flying Week αυτή τη στιγμή έχει διακοπεί για την ώρα.

Αγωνία για τους χειριστές

Μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη ενημέρωση για την κατάσταση των χειριστών ή για το εάν κατάφεραν να εγκαταλείψουν εγκαίρως το Phantom. Οι ακριβείς συνθήκες, κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η συντριβή παραμένουν επίσης άγνωστες.