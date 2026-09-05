Τανάγρα: Η στιγμή της συντριβής του Phantom – Βίντεο ντοκουμέντο

Η συντριβή αεροσκάφους τύπου Phantom στην Τανάγρα, κατά τη διάρκεια των αεροπορικών επιδείξεων του Athens Flying Week, καταγράφηκε σε βίντεο και εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια του κοινού. Το αεροσκάφος κατέπεσε υπό άγνωστες συνθήκες, με την πυροσβεστική να επιχειρεί στο σημείο και την εκδήλωση να έχει διακοπεί προσωρινά. Υπάρχει αγωνία για την κατάσταση των χειριστών, καθώς δεν υπάρχει ακόμα επίσημη ενημέρωση για την τύχη τους.

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Phantom στην Τανάγρα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η στιγμή της συντριβής του αεροσκάφους τύπου Phantom στην Τανάγρα, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων του Athens Flying Week, καταγράφηκε σε βίντεο.
  • Στο σημείο επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ ο χώρος εκκενώθηκε και το Athens Flying Week έχει διακοπεί για την ώρα.
  • Μέχρι αυτή την ώρα παραμένει άγνωστη η κατάσταση των χειριστών του Phantom, καθώς δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη ενημέρωση για το εάν κατάφεραν να εγκαταλείψουν το αεροσκάφος.

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Η στιγμή της συντριβής του αεροσκάφους τύπου Phantom στην Τανάγρα καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιεύονται στα social media.

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Το αεροσκάφος κατέπεσε τη στιγμή που έπαιρνε μέρος σε αεροπορικές επιδείξεις στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Athens Flying Week, υπό άγνωστες συνθήκες. Το αεροσκάφος πέρασε «ξυστά» από τα κεφάλια των παρευρισκόμενων λίγο πριν πέσει και πάρει φωτιά.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες διάσωσης όπως επίσης οι προβλεπόμενες διαδικασίες έρευνας και διερεύνησης του περιστατικού.

Λόγω της πτώσης του μαχητικού αεροσκάφους στο Athens Flying Week, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας διακόπτει το πρόγραμμά του στην 90ή ΔΕΘ και επιστρέφει στην Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviareporter.gr το αεροσκάφος έχει κοπεί στα δύο και έχει ξεσπάσει πυρκαγιά σε δύο διαφορετικά σημεία. Στο σημείο επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια του κόσμου που είχε συγκεντρωθεί στην Τανάγρα για να παρακολουθήσει το μεγάλο αεροπορικό σόου.

Ο κόσμος ήταν σοκαρισμένος, ενώ από την διοργάνωση της εκδήλωσης ξεκίνησαν άμεσα να εκκενώνουν το χώρο. Το Athens Flying Week αυτή τη στιγμή έχει διακοπεί για την ώρα.

Αγωνία για τους χειριστές

Μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη ενημέρωση για την κατάσταση των χειριστών ή για το εάν κατάφεραν να εγκαταλείψουν εγκαίρως το Phantom. Οι ακριβείς συνθήκες, κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η συντριβή παραμένουν επίσης άγνωστες.

 

 

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