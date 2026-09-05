Συναγερμός στα Ιωάννινα: Εντοπίστηκαν ύποπτα δοχεία με σήμανση ραδιενέργειας

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Μεγάλη κινητοποίηση των αρχών το μεσημέρι του Σαββάτου στην οδό Πουτέτση, στα Ιωάννινα, μετά τον εντοπισμό δύο δοχείων που φέρουν σήμανση η οποία παραπέμπει σε ραδιενεργό υλικό.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομία και πυροσβεστική, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς περιέχουν και εάν υπάρχει κίνδυνος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του epirusgate, πολίτης που εντόπισε τα δύο δοχεία επικοινώνησε στις περρίπου 13:30 με τον αντιδήμαρχο Πέτρο Παλάσχα και τον ενημέρωσε για το περιστατικό.

Ο αντιδήμαρχος ενημέρωσε στη συνέχεια τον δήμαρχο και τις αρμόδιες αρχές, καθώς η περισυλλογή και διαχείριση υλικών τέτοιου είδους δεν αποτελεί αρμοδιότητα του δήμου.

Αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στην οδό Πουτέτση και δημιούργησαν περίμετρο ασφαλείας γύρω από το σημείο όπου βρίσκονται τα δύο δοχεία.

Η πυροσβεστική προχώρησε στον απαραίτητο έλεγχο με ειδικό εξοπλισμό, ώστε να διαπιστωθεί εάν υπάρχει ραδιενεργό ή άλλο επικίνδυνο υλικό.

Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι τα δοχεία περιέχουν ραδιενεργή ουσία.

Εφόσον οι μετρήσεις δείξουν την παρουσία επικίνδυνου υλικού, θα απαιτηθεί ειδική διαδικασία περισυλλογής και απομάκρυνσης. Σε διαφορετική περίπτωση, τα δοχεία θα απομακρυνθούν χωρίς τα ειδικά μέτρα που απαιτούνται.