Μαίνεται η φωτιά στα Διάσελλα Ηλείας – Ήχησε το 112

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στη φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Διάσελλα Ηλείας.

Επιχειρούν 75 πυροσβέστες με τρείς ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 22 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Επίσης ο Δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Στις 16:05, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Υπενθυμίζεται ότι, σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).