Μαίνεται η φωτιά στα Διάσελλα Ηλείας – Ήχησε το 112

Μεγάλη φωτιά μαίνεται σε αγροτοδασική έκταση στα Διάσελλα Ηλείας, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να επιχειρούν για την κατάσβεσή της, υποστηριζόμενες από εναέρια μέσα και τον Δήμο Ανδρίτσαινας - Κρεστένων. Εστάλη μήνυμα μέσω του 112 για την ενημέρωση των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, καθώς η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μαίνεται η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στα Διάσελλα Ηλείας, με τις δυνάμεις να έχουν ενισχυθεί.
  • Επιχειρούν 75 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων και 22 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
  • Στις 16:05 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων, καθώς η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στη φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Διάσελλα Ηλείας.

Επιχειρούν 75 πυροσβέστες με τρείς ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 22 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Επίσης ο Δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Στις 16:05, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Υπενθυμίζεται ότι, σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

 

 

 

 

 

 

 

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