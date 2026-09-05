ΔΕΘ 2026: Ιστορική κινητοποίηση των αγροτών από τα Μάλγαρα προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης – Δείτε βίντεο

Με τις μηχανές των τρακτέρ αναμμένες και ένα μεγάλο κονβόι να παίρνει τον δρόμο για το κέντρο της Θεσσαλονίκης, οι αγρότες δίνουν δυναμικό «παρών» στη φετινή ΔΕΘ.

Από τα Μάλγαρα ξεκίνησε η κάθοδος των αγροτών, με περισσότερα από 15 τρακτέρ να κινούνται προς τη Θεσσαλονίκη, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό στους δρόμους.

Για πρώτη φορά τρακτέρ στη ΔΕΘ

Πρόκειται για μία κινητοποίηση με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς για πρώτη φορά οι αγρότες οργανώνουν κάθοδο με τα τρακτέρ τους στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων της ΔΕΘ. Η απόφαση είχε ληφθεί ομόφωνα στη σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στα Νέα Μάλγαρα.

Στόχος των αγροτών είναι να στείλουν ηχηρό μήνυμα προς την κυβέρνηση, την ώρα που στο επίκεντρο βρίσκονται τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι χαμηλές τιμές, οι ζημιές και οι εκκρεμείς πληρωμές.

Το αγροτικό συλλαλητήριο έχει προγραμματιστεί για σήμερα, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, στις 17:00, με σημείο συγκέντρωσης τον Λευκό Πύργο, ενώ στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να καταφθάσουν με λεωφορεία και ιδιωτικά αυτοκίνητα εκατοντάδες ακόμη συνάδελφοί τους από κάθε γωνιά της Ελλάδας.