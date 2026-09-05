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ΔΕΘ 2026: Ιστορική κινητοποίηση των αγροτών από τα Μάλγαρα προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης – Δείτε βίντεο

Οι αγρότες πραγματοποιούν δυναμική κινητοποίηση με τρακτέρ στη φετινή ΔΕΘ, ξεκινώντας από τα Μάλγαρα και κατευθυνόμενοι προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στόχος τους είναι να στείλουν ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, όπως το αυξημένο κόστος παραγωγής και οι χαμηλές τιμές, με κεντρικό συλλαλητήριο προγραμματισμένο για σήμερα, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, στον Λευκό Πύργο.

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Θεσσαλονίκη ΔΕΘ2026/Αγρότες/κινητοποίηση
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ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι αγρότες δίνουν δυναμικό «παρών» στη φετινή ΔΕΘ, με τις μηχανές των τρακτέρ αναμμένες και ένα μεγάλο κονβόι να παίρνει τον δρόμο για το κέντρο της Θεσσαλονίκης.
  • Πρόκειται για μία κινητοποίηση με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς για πρώτη φορά οι αγρότες οργανώνουν κάθοδο με τα τρακτέρ τους στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων της ΔΕΘ.
  • Στόχος των αγροτών είναι να στείλουν ηχηρό μήνυμα προς την κυβέρνηση για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές και τις εκκρεμείς πληρωμές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με τις μηχανές των τρακτέρ αναμμένες και ένα μεγάλο κονβόι να παίρνει τον δρόμο για το κέντρο της Θεσσαλονίκης, οι αγρότες δίνουν δυναμικό «παρών» στη φετινή ΔΕΘ.

Από τα Μάλγαρα ξεκίνησε η κάθοδος των αγροτών, με περισσότερα από 15 τρακτέρ να κινούνται προς τη Θεσσαλονίκη, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό στους δρόμους.

Για πρώτη φορά τρακτέρ στη ΔΕΘ

Πρόκειται για μία κινητοποίηση με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς για πρώτη φορά οι αγρότες οργανώνουν κάθοδο με τα τρακτέρ τους στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων της ΔΕΘ. Η απόφαση είχε ληφθεί ομόφωνα στη σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στα Νέα Μάλγαρα.

Στόχος των αγροτών είναι να στείλουν ηχηρό μήνυμα προς την κυβέρνηση, την ώρα που στο επίκεντρο βρίσκονται τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι χαμηλές τιμές, οι ζημιές και οι εκκρεμείς πληρωμές.

Το αγροτικό συλλαλητήριο έχει προγραμματιστεί για σήμερα, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, στις 17:00, με σημείο συγκέντρωσης τον Λευκό Πύργο, ενώ στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να καταφθάσουν με λεωφορεία και ιδιωτικά αυτοκίνητα εκατοντάδες ακόμη συνάδελφοί τους από κάθε γωνιά της Ελλάδας.

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