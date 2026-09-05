Τανάγρα: Φωτιά σε δασική έκταση μετά την πτώση του Phantom – Μήνυμα από το 112

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην Τανάγρα Βοιωτίας, μετά την πτώση ενός Phantom που συμμετείχε σε αεροπορικές επιδείξεις στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Athens Flying Week. Το Πυροσβεστικό Σώμα κινητοποίησε ισχυρές δυνάμεις για την κατάσβεση, ενώ εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ετοιμότητα των κατοίκων λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς στην περιοχή.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην Τανάγρα Βοιωτίας, μετά την πτώση του Phantom που έπαιρνε μέρος σε αεροπορικές επιδείξεις.
  • Κινητοποιήθηκαν 85 πυροσβέστες με 23 οχήματα, καθώς και 7 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα για την αεροπυρόσβεση.
  • Λόγω της φωτιάς εκδόθηκε μήνυμα από το 112, με σύσταση στους κατοίκους και τους επισκέπτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

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Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην Τανάγρα Βοιωτίας, μετά την πτώση του Phantom, που έπαιρνε μέρος σε αεροπορικές επιδείξεις στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Athens Flying Week.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, περίπου στις 15:00.

Κινητοποιήθηκαν 115 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, δύο ομάδες της 1ης και 7ης ΕΜΑΚ καθώς και 36 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 9 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Σημειώνεται ότι θραύσματα του Phantom κατέληξαν και σε ένα εργοστάσιο γεωργικών εξαρτημάτων, που βρίσκεται στην περιοχή, με αποτέλεσμα να τυλιχτεί στις φλόγες. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν βρίσκονταν μέσα εργαζόμενοι.

Phantom στην Τανάγρα

Μήνυμα από το 112

Λόγω της φωτιάς, στις 15:34 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την πυρκαγιά με την σύσταση στους κατοίκους και τους επισκέπτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Κλειστός ο παράδρομος της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας

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