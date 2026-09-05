Η ταινία του Σαββατοκύριακου: Δεν αντέδρασε όπως έπρεπε απέναντι σε μια φρικτή πράξη και τώρα κινδυνεύει να το πληρώσει ακριβά

Η ταινία τρόμου «Eye for an Eye», που κυκλοφόρησε το 2025 και είναι διαθέσιμη στην «Cosmote Tv», παρουσιάζει την έφηβη Άννα, η οποία μπλέκεται σε ένα ακραία βίαιο επεισόδιο. Η ηρωίδα μας έρχεται αντιμέτωπη με ένα σκοτεινό πνεύμα που θέλει να την κάνει να πληρώσει ακριβά το λάθος της.

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Φωτογραφία: Unsplash.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η ταινία του Σαββατοκύριακου παρουσιάζει μια ηρωίδα που δεν αντέδρασε όπως έπρεπε απέναντι σε μια φριχτή πράξη και τώρα κινδυνεύει να το πληρώσει ακριβά.
  • Στην ταινία «Eye for an Eye», η έφηβη Άννα, μετά τον θάνατο των γονέων της, πρέπει να πάει να ζήσει με την τυφλή γιαγιά της, την οποία ωστόσο δεν είχε συναντήσει ποτέ ξανά.
  • Η Άννα εμπλέκεται σε ένα ακραία βίαιο επεισόδιο και έρχεται αντιμέτωπη με ένα σκοτεινό πνεύμα, που θα θελήσει να την κάνει να πληρώσει για το λάθος της.

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Πόσες φορές έχουμε ακούσει για νέους που έχουν μπλέξει με λάθος παρέες, που έχουν δημιουργήσει φιλίες με άτομα που δεν θα έπρεπε, και ξαφνικά βρίσκονται να είναι μπλεγμένοι σε μία φρικτή υπόθεση; Η ηρωίδα στην ταινία τρόμου που αν δεν έχεις δει, αλλά είσαι φαν του είδους, πρέπει να παρακολουθήσεις αυτό το Σαββατοκύριακο, έρχεται αντιμέτωπη με ένα πνεύμα που κάνει πράξη το «Οφθαλμός αντί Οφθαλμού».

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Της Ελένης Φλισκουνάκη

Στην ταινία «Eye for an Eye», που κυκλοφόρησε το 2025 και μπορείς να την παρακολουθήσεις στην «Cosmote Tv», η έφηβη Άννα, μετά τον θάνατο των γονέων της, πρέπει να πάει να ζήσει με την τυφλή γιαγιά της από την πλευρά της μητέρας της, την οποία ωστόσο δεν είχε συναντήσει ποτέ ξανά.

Η ηρωίδα μας, η οποία λόγω της σκληρής απώλειας που βίωσε βρίσκεται σε μία ευάλωτη κατάσταση, προσπαθεί να σταθεί ξανά στα πόδια της, ζώντας με μία γυναίκα που μέχρι πριν από λίγο καιρό δεν γνώριζε, σε ένα νέο μέρος.

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Σε εκείνη την χρονική στιγμή της ζωής της, γνωρίζει δύο εφήβους. Η παρέα μαζί τους δεν πάει όπως περίμενε και ξαφνικά εμπλέκεται σε ένα ακραία βίαιο επεισόδιο.

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Τα πράγματα δυστυχώς γίνονται πολύ γρήγορα χειρότερα και από την μία στιγμή στην άλλη η Άννα θα έρθει αντιμέτωπη με ένα σκοτεινό πνεύμα, που θα θελήσει να την κάνει να πληρώσει πολύ ακριβά το λάθος της.

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Η Whitney Peak, η S. Epatha Merkerson και η Golda Rosheuvel πρωταγωνιστούν σε μία ταινία τρόμου που σε κάνει να μην μπορείς να πάρεις τα μάτια σου από την οθόνη.

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