Ιωάννα Σιαμπάνη: «Μπορώ να έχω λίγο ακόμα από αυτές τις στιγμές;» – Οι φωτογραφίες από τις οικογενειακές διακοπές στην Ελαφόνησο

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Όμορφες στιγμές στην Ελαφόνησο απόλαυσαν η Ιωάννα Σιαμπάνη και ο Τζίμης Σταθοκωστόπουλος, μαζί με τους δύο γιους τους. Η επιχειρηματίας και influencer, με δημοσίευσή της στο Instagram, μοιράστηκε με τον κόσμο ορισμένα στιγμιότυπα από το πρώτο καλοκαίρι της οικογένειάς της, μετά την έλευση του δεύτερου παιδιού της.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώτος γιος του αγαπημένου ζευγαριού, Φώτης, γεννήθηκε στις 2 Οκτωβρίου του 2022. Φέτος τον Μάιο, ήρθε στον κόσμο και το δεύτερο παιδί της Ιωάννας Σιαμπάνη και του Τζίμη Σταθοκωστόπουλου.

Στην πιο πρόσφατη ανάρτησή της στη διάσημη πλατφόρμα, η επιχειρηματίας κοινοποίησε φωτογραφίες από τις πρώτες διακοπές τους, ως τετραμελής οικογένεια.

Στα στιγμιότυπα, βλέπουμε τους γονείς με τα παιδιά τους, τόσο στο μέρος όπου έμειναν όσο και στη παραλία.

«Κάπως έτσι ξεκινούσαν οι μέρες μας… μαγιό, αγκαλιές και φύγαμε. Μπορώ να έχω λίγο ακόμα από αυτές τις στιγμές;», ανέφερε η Ιωάννα Σιαμπάνη στη λεζάντα του post της.