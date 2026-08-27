Ιωάννα Σιαμπάνη: «Μπορώ να έχω λίγο ακόμα από αυτές τις στιγμές;» – Οι φωτογραφίες από τις οικογενειακές διακοπές στην Ελαφόνησο

Η Ιωάννα Σιαμπάνη και ο Τζίμης Σταθοκωστόπουλος απόλαυσαν οικογενειακές διακοπές στην Ελαφόνησο με τους δύο γιους τους. Η επιχειρηματίας μοιράστηκε στιγμιότυπα από το πρώτο τους καλοκαίρι ως τετραμελής οικογένεια στο Instagram.

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Ιωάννα Σιαμπάνη
Φωτογραφία: Instagram/ioanna__siampani
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ιωάννα Σιαμπάνη και ο Τζίμης Σταθοκωστόπουλος απόλαυσαν όμορφες οικογενειακές στιγμές στην Ελαφόνησο, παρέα με τους δύο γιους τους.
  • Η επιχειρηματίας κοινοποίησε φωτογραφίες από τις πρώτες τους διακοπές ως τετραμελής οικογένεια, μετά την έλευση του δεύτερου παιδιού τους τον περασμένο Μάιο.
  • «Μπορώ να έχω λίγο ακόμα από αυτές τις στιγμές;», ανέφερε η Ιωάννα Σιαμπάνη στη λεζάντα της ανάρτησής της.

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Όμορφες στιγμές στην Ελαφόνησο απόλαυσαν η Ιωάννα Σιαμπάνη και ο Τζίμης Σταθοκωστόπουλος, μαζί με τους δύο γιους τους. Η επιχειρηματίας και influencer, με δημοσίευσή της στο Instagram, μοιράστηκε με τον κόσμο ορισμένα στιγμιότυπα από το πρώτο καλοκαίρι της οικογένειάς της, μετά την έλευση του δεύτερου παιδιού της.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώτος γιος του αγαπημένου ζευγαριού, Φώτης, γεννήθηκε στις 2 Οκτωβρίου του 2022. Φέτος τον Μάιο, ήρθε στον κόσμο και το δεύτερο παιδί της Ιωάννας Σιαμπάνη και του Τζίμη Σταθοκωστόπουλου.

Στην πιο πρόσφατη ανάρτησή της στη διάσημη πλατφόρμα, η επιχειρηματίας κοινοποίησε φωτογραφίες από τις πρώτες διακοπές τους, ως τετραμελής οικογένεια.

Ιωάννα Σιαμπάνη
Φωτογραφία: Instagram/ioanna__siampani

Στα στιγμιότυπα, βλέπουμε τους γονείς με τα παιδιά τους, τόσο στο μέρος όπου έμειναν όσο και στη παραλία.

«Κάπως έτσι ξεκινούσαν οι μέρες μας… μαγιό, αγκαλιές και φύγαμε. Μπορώ να έχω λίγο ακόμα από αυτές τις στιγμές;», ανέφερε η Ιωάννα Σιαμπάνη στη λεζάντα του post της.

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