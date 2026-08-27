Ιός Δυτικού Νείλου: 13χρονο αγόρι νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο – 75 νέα κρούσματα μέσα σε μια εβδομάδα

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Εξακολουθεί να «καλπάζει» ο ιός του δυτικού Νείλου όπως προκύπτει από τη νέα εβδομαδιαία έκθεση επιτήρησης του ΕΟΔΥ.

Μάλιστα κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, καταγράφηκε και ο πρώτος ανήλικος, 13 ετών, που νοσηλεύτηκε για μία ημέρα στο νοσοκομείο, έλαβε θεραπεία και πλέον είναι καλά στην υγεία του.

Παράλληλα, διαγνώσθηκαν-δηλώθηκαν 75 νέα εγχώρια κρούσματα με συμπτώματα από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ)

73 ασθενείς νοσηλεύονται – 26 σε ΜΕΘ

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, από τα 232 δηλωθέντα περιστατικά, 73 ασθενείς νοσηλεύονται. Οι 46 βρίσκονται σε κλινικές εκτός ΜΕΘ ή ΜΑΦ, 26 νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και ένας σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ). Συνολικά 124 ασθενείς έχουν λάβει εξιτήριο, ενώ 16 δεν χρειάστηκε να νοσηλευτούν.

Από την αρχή της περιόδου 2026, μέχρι τις 26/08/2026 (έως τις 11.00πμ), έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί συνολικά διακόσια τριάντα δύο (232) εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα εκατόν εξήντα πέντε (165) κρούσματα παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και εξήντα επτά (67) κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις/ δεν είχαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ.

Συνολικά, κατά την περίοδο 2026, έως τις 26/08/2026, έχουν καταγραφεί δεκαεννέα (19) θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό, ηλικίας άνω των 65 ετών (διάμεση ηλικία θανόντων: 85 έτη, εύρος: 66 – 92 έτη).

Κρούσματα σε 61 Δήμους

Σχεδόν τα μισά κρούσματα έχουν καταγραφεί στην Ανατολική Αττική και τα βόρεια προάστια της Αθήνας, με 23 δήμους στις περιοχές αυτές να βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έκθεση την περίοδο 2026, μέχρι τις 26/08/2026, έχουν καταγραφεί και διερευνηθεί κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα σε 61 Δήμους της χώρας, σε 18 Περιφερειακές Ενότητες, στις Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας, και συγκεκριμένα στις Περιφερειακές Ενότητες:

Ανατολικής Αττικής,

Βορείου Τομέα Αθηνών,

Δυτικής Αττικής,

Δυτικού Τομέα Αθηνών,

Κεντρικού Τομέα Αθηνών,

Νοτίου Τομέα Αθηνών,

Πειραιώς,

Καρδίτσας,

Λάρισας,

Τρικάλων,

Ημαθίας,

Θεσσαλονίκης,

Πέλλας,

Πιερίας,

Σερρών,

Λακωνίας,

Εύβοιας

Βοιωτίας.

Ο ΕΟΔΥ θεωρεί αναμενόμενη τη διάγνωση περαιτέρω κρουσμάτων το ερχόμενο διάστημα, τόσο στις ίδιες όσο και σε νέες περιοχές. Ιδίως στην Περιφέρεια Αττικής καταγράφεται φέτος ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία του ιού, με αυξημένο αριθμό κρουσμάτων, σε σύγκριση με προηγούμενα έτη, σε συγκεκριμένες περιοχές/ Περιφερειακές Ενότητες.

Μέτρα Ατομικής Προστασίας

Ο κύριος τρόπος μετάδοσης του ιού είναι το τσίμπημα από μολυσμένα κουνούπια. Για την αποφυγή τους συνιστώνται: