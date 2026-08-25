Ιός Δυτικού Νείλου: Μπαίνουμε σε φάση κορύφωσης – Περισσότερες οι πραγματικές μολύνσεις από τα καταγεγραμμένα κρούσματα

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Στα τέλη Αυγούστου αναμένεται η κορύφωση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου, ενώ η έντονη κυκλοφορία του δεν αποκλείεται να συνεχιστεί και τον Σεπτέμβριο.

Την εκτίμηση αυτή έκανε, μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο καθηγητής Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ, Δημήτρης Παρασκευής, επισημαίνοντας ότι η φετινή επιδημιολογική εικόνα παρουσιάζει ιδιαίτερα αυξημένη δραστηριότητα.

Όπως ανέφερε, η φετινή περίοδος θυμίζει την αντίστοιχη εικόνα του 2018, όταν είχε καταγραφεί σημαντική διασπορά του ιού στη χώρα. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η δραστηριότητα στην Ανατολική Αττική, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της φετινής διασποράς.

157 εγχώρια κρούσματα – 13 θάνατοι

Σύμφωνα με την εβδομαδιαία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ, έως τις 19 Αυγούστου είχαν δηλωθεί 157 εγχώρια κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου.

Από αυτά, τα 116 εμφάνισαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, γεγονός που συνδέεται με σοβαρότερες μορφές της λοίμωξης.

Την ίδια περίοδο καταγράφηκαν και 13 θάνατοι, όλοι σε ασθενείς ηλικίας άνω των 65 ετών.

Αυξημένη προσοχή τις επόμενες εβδομάδες

Οι επόμενες εβδομάδες θεωρούνται κρίσιμες για την εξέλιξη της επιδημιολογικής εικόνας, καθώς η δραστηριότητα των κουνουπιών παραμένει αυξημένη.

Οι πραγματικές μολύνσεις είναι περισσότερες από τα καταγεγραμμένα κρούσματα

Ο κ. Παρασκευής διευκρίνισε ότι οι άνθρωποι που έχουν μολυνθεί από τον ιό είναι περισσότεροι από όσους εμφανίζονται στις επίσημες καταγραφές, καθώς η πλειονότητα των λοιμώξεων δεν προκαλεί συμπτώματα.

«Από τα άτομα τα οποία μολύνονται, περίπου το 20% εμφανίζει ήπια συμπτώματα και λιγότερο από το 1% εμφανίζει πολύ σοβαρά συμπτώματα», σημείωσε.

Επομένως, περίπου οκτώ στους δέκα ανθρώπους που έρχονται σε επαφή με τον ιό δεν εκδηλώνουν συμπτώματα και ενδέχεται να μην αντιληφθούν ποτέ ότι μολύνθηκαν.

«Φέτος παρατηρείται αυξημένος αριθμός κρουσμάτων, παρόμοιος με το 2018. Έχουμε αυξημένη δραστηριότητα του φορέα και αυξημένο αριθμό περιστατικών σε σχέση με τα προηγούμενα έτη», υπογράμμισε.

Ποια συμπτώματα πρέπει να μας ανησυχήσουν

Τα ήπια συμπτώματα περιλαμβάνουν πυρετό, πονοκέφαλο, μυϊκούς πόνους και κόπωση, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστεί και εξάνθημα.

Μεγαλύτερη ανησυχία προκαλούν τα συμπτώματα που συνδέονται με προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος, όπως ο έντονος πονοκέφαλος, η δυσκαμψία του αυχένα, η διαταραχή ή η απώλεια της συνείδησης και άλλες νευρολογικές εκδηλώσεις.

Ο καθηγητής επισήμανε ότι η πορεία της νόσου δεν μπορεί πάντοτε να προβλεφθεί από την αρχή. Γι’ αυτό οι πολίτες, και ιδιαίτερα όσοι ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, πρέπει να ζητούν ιατρική συμβουλή ακόμη και όταν τα αρχικά συμπτώματα είναι ήπια.

«Δεν είναι σαφές εξαρχής ποια θα είναι η εξέλιξη της κλινικής εικόνας. Ακριβώς γι’ αυτό συστήνουμε, ακόμη και με την εμφάνιση ήπιων συμπτωμάτων, την αναζήτηση ιατρικής συμβουλής», ανέφερε.

Όπως διευκρίνισε, υπάρχουν διαγνωστικές εξετάσεις για τον ιό του Δυτικού Νείλου, τις οποίες μπορεί να συστήσει ο θεράπων ιατρός, εφόσον το κρίνει απαραίτητο.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με ανοσοκαταστολή και όσοι πάσχουν από χρόνια νοσήματα, καθώς αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσησης.

Πώς μπορούμε να προστατευτούμε

Ο κ. Παρασκευής στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη προστασίας από τα κουνούπια, συστήνοντας τη χρήση εντομοαπωθητικών, κατάλληλων ρούχων που καλύπτουν το σώμα και σήτας σε πόρτες και παράθυρα.

Παράλληλα, επισήμανε ότι οι πολίτες πρέπει να ελέγχουν μπαλκόνια, αυλές και κήπους για στάσιμα νερά, καθώς αποτελούν εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών.

«Να μην υπάρχουν στάσιμα νερά, τα οποία αποτελούν εστίες προσέλκυσης κουνουπιών», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι ακόμη και μικρές ποσότητες νερού σε πιατάκια γλαστρών ή άλλα δοχεία μπορούν να ευνοήσουν την αύξηση του πληθυσμού τους.

Κρούσματα και τον Σεπτέμβριο

Αναφερόμενος στην εξέλιξη της φετινής περιόδου, ο καθηγητής σημείωσε ότι η κορύφωση της κυκλοφορίας του ιού καταγράφεται συνήθως προς τα τέλη Αυγούστου.

«Ο Σεπτέμβριος δεν είναι ένας μήνας που δεν έχουμε κρούσματα. Συνεχίζεται η δραστηριότητα, συνεχίζεται η κυκλοφορία του ιού, με μικρότερο αριθμό κρουσμάτων, αλλά παραμένει σημαντικός», υπογράμμισε.

Σε ερώτηση για το εάν η φετινή έξαρση μπορεί να επαναλαμβάνεται τα επόμενα χρόνια, ανέφερε ότι κατά το παρελθόν παρατηρούνταν αυξημένη δραστηριότητα του ιού σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, χωρίς να μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια αν αυτό θα συμβαίνει πλέον κάθε χρόνο.

Όπως είπε, πιθανό ρόλο διαδραματίζουν η κλιματική αλλαγή και οι υψηλότερες θερμοκρασίες κατά τη χειμερινή περίοδο, ωστόσο χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να διαπιστωθεί αν η φετινή εικόνα θα αποτελέσει μόνιμη τάση.

Τέλος, υπενθύμισε ότι εφαρμόζεται Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του ιού του Δυτικού Νείλου, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ και τις αρμόδιες αρχές.