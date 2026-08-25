Χρήστος Μαρκίδης: Νεκρός εντοπίστηκε στο σπίτι του στα Εξάρχεια ο γνωστός ζωγράφος και ποιητής

Νεκρός στο σπίτι του στα Εξάρχεια εντοπίστηκε ο γνωστός ζωγράφος και ποιητής, Χρήστος Μαρκίδης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τον αναζητούσαν εδώ και ημέρες και τελικά το βράδυ της Δευτέρας (24/8) εντοπίστηκε νεκρός στο διαμέρισμά του.
Ερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα για τον θάνατό του. Την προανάκριση έχει αναλάβει το ΑΤ Εξαρχείων.
Ποιος ήταν ο Χρήστος Μαρκίδης
Ο Χρήστος Μαρκίδης γεννήθηκε στη Δράμα το 1954. Σπούδασε Ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας (1974-1979). Παρουσίασε τη δουλειά του σε δεκατέσσερις ατομικές εκθέσεις, ενώ συμμετείχε σε περισσότερες από εβδομήντα ομαδικές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Παράλληλα κυκλοφόρησαν έξι συλλογές ποιημάτων του, Μονόζυγο-Τέσσερα Σχεδιάσματα, Διάττων, 1999 (εκτός εμπορίου), Έως, Διάττων, 2001 (εκτός εμπορίου), Άτια στο σκοτεινό νερό, Εκδόσεις του Φοίνικα, 2003 (εκτός εμπορίου), Κιννάβαρι, Άγρα, 2009, Δράκων κατήλθες, Τυπωθήτω-Λάλον Ύδωρ, 2013, Έρεβος ή το άλλο φως, Εκδόσεις του Φοίνικα, 2020 και τα δοκιμιακά του πεζογραφήματα, Κατάματα, Γαβριηλίδης, 2005, 2014, Αρμός, 2022.
Η τελευταία ανάρτηση
Στην τελευταία του ανάρτηση, που έγινε μερικές ώρες πριν βρεθεί νεκρός, αναφερόταν «στην τρομερή παγίδα της ύπαρξης». Συγκεκριμένα, με αφορμή την ταινία Persona του 1968, o Χρήστος Μαρκίδης έγραψε:
«Η γέννηση είναι παγίδα. Εντελώς αινιγματική παγίδα, γιατί, όταν κανείς βγαίνει από το σώμα της μάνας του, προκαλεί η εικόνα αυτή εντύπωση απελευθέρωσης. Εντούτοις, όταν βγαίνει απ’ το σώμα της μάνας του, το παιδί μπαίνει στην παγίδα. Στην τρομερή παγίδα της ύπαρξης. ~ Νίκος Καρούζος».