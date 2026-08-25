Θεσσαλονίκη: 35χρονη κατήγγειλε τον εν διαστάσει σύζυγό της για βιασμό – Συνελήφθη ο 44χρονος

Μια 35χρονη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε τον 44χρονο εν διαστάσει σύζυγό της για βιασμό και ενδοοικογενειακή βία σε διαμέρισμα της πόλης. Ο άνδρας συνελήφθη ένα 24ωρο αργότερα και οδηγείται στον εισαγγελέα με δικογραφία για τα εν λόγω αδικήματα.

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βιασμός
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Θύμα βιασμού και ενδοοικογενειακής βίας κατήγγειλε ότι έπεσε 35χρονη από τον 44χρονο εν διαστάσει σύζυγό της, σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη.
  • Ο 44χρονος Έλληνας συνελήφθη ένα 24ωρο αργότερα. Η εις βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία αφορά τα αδικήματα του βιασμού και της ενδοοικογενειακής βίας.
  • Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, όταν ο άνδρας την εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις χωρίς τη θέλησή της και φέρεται να την χτύπησε. Η γυναίκα κατάφερε να αποχωρήσει και απευθύνθηκε στην Αστυνομία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Θύμα βιασμού και ενδοοικογενειακής βίας κατήγγειλε ότι έπεσε 35χρονη από τον 44χρονο εν διαστάσει σύζυγό της, σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη. Ο άνδρας συνελήφθη και με τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου οδηγείται στον εισαγγελέα.

Είχε προηγηθεί καταγγελία της 35χρονης, με καταγωγή από τη Γεωργία, σύμφωνα με την οποία, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, όταν βρισκόταν μαζί με τον 44χρονο στο διαμέρισμα. Όπως ανέφερε η ίδια, ο άνδρας την εξανάγκασε, με τη χρήση βίας, σε γενετήσιες πράξεις χωρίς τη θέλησή της, ενώ φέρεται να την χτύπησε στο πρόσωπο και να της απαγόρευσε να φύγει από το διαμέρισμα.

Λίγη ώρα αργότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, η γυναίκα κατάφερε να αποχωρήσει από το διαμέρισμα και απευθύνθηκε στην Αστυνομία, όπου προχώρησε στην καταγγελία.

Ο 44χρονος Έλληνας συνελήφθη ένα 24ωρο αργότερα από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας. Η εις βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία αφορά τα αδικήματα του βιασμού και της ενδοοικογενειακής βίας, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αστυνομίας.

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