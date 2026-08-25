Γαλλία: Ανεμοστρόβιλος από υπερκυτταρική καταιγίδα διέλυσε σπίτια, 26 τραυματίες – Συγκλονιστικά βίντεο

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Σκηνές καταστροφής εκτυλίχθηκαν στη νότια Γαλλία, καθώς ένας ισχυρός ανεμοστρόβιλος, που γεννήθηκε από μια βίαιη υπερκυτταρική καταιγίδα, σάρωσε την περιοχή της Ωντ.

Το σαρωτικό πέρασμα του ακραίου καιρικού φαινομένου άφησε πίσω του τραυματίες, κατεστραμμένα σπίτια και σοβαρές ζημιές στις υποδομές, θέτοντας τις τοπικές αρχές σε κατάσταση συναγερμού.

Εικόνες χάους

Αυτόπτες μάρτυρες κατέγραψαν σε βίντεο από το χωριό Βερζέιγ, στην περιοχή της Ωντ, τη στιγμή που ο ανεμοστρόβιλος σχηματιζόταν και περιστρεφόταν κάτω από μια σφοδρή υπερκυτταρική καταιγίδα.

Le monstre de l’Aude. L’entonnoir de la tornade qui frappe le département est remarquable. Si vous accélérez l’image, on découvre la rotation notable du phénomène en cours sous un orage violent. Vidéo de Denis Maréchal (Facebook) @BFMTV pic.twitter.com/FePIA4fN7l — Kévin Floury (@kevinfloury) August 24, 2026



Ο ανεμοστρόβιλος δημιουργήθηκε κοντά στην Καρκασόν, μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.

Οι γαλλικές αρχές ανέφεραν τουλάχιστον 26 τραυματίες, ενώ περίπου 2.800 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, μετά τις σημαντικές ζημιές που προκάλεσε η καταιγίδα σε κατοικίες, ορισμένες από τις οποίες καταστράφηκαν εν μέρει.

🔴🌪️ Nouvelles images de la #tornade qui a frappé l’#Aude au sud de #Carcassonne ce lundi, dans le secteur de #Pomas. Lourds dégâts à déplorer, des maisons ont été rasées. pic.twitter.com/4CET0FSbiF — InfOccitanie (@infoccitanie) August 24, 2026



Οι χειρότερες καταστροφές σημειώθηκαν στη μικρή πόλη Πομάς, με πληθυσμό περίπου χιλίων κατοίκων. Ο ανεμοστρόβιλος ξήλωσε στέγες σπιτιών, ενώ αναφορές υποδεικνύουν ότι ορισμένα κτίρια καταστράφηκαν ολοσχερώς.

🔴🌪️Toitures arrachées, vitres explosées, mobilier de jardin détruits… La #tornade a provoqué de lourds dégâts du côté de #Pomas au sud de #Carcassonne dans l’#Aude. Vidéo J.R pic.twitter.com/mzKcSae1Cf — InfOccitanie (@infoccitanie) August 24, 2026

🔴 Vidéo glaçante au cœur de la #tornade à #Pomas dans l’#Aude qui témoigne de la violence du phénomène. Il s’agit d’une tornade d’intensité EF2 minimum voire EF3, soit des rafales voisines ou supérieures des 179/218 km/h ou 219 à 266 km/h ! 🌪️ pic.twitter.com/77kkyA0imY — InfOccitanie (@infoccitanie) August 24, 2026

Η προειδοποίηση των μετεωρολόγων

Οι Γάλλοι μετεωρολόγοι είχαν ήδη προειδοποιήσει για επικίνδυνες καταιγίδες, με την Ωντ να περιλαμβάνεται μεταξύ των 22 νομών που τέθηκαν σε πορτοκαλί συναγερμό.

SÚPERCELDA DE TORMENTA EN FRANCIA 🇫🇷

⛈️

Impresionante estructura en arco, tormenta en rotación, sobre el sur de Francia

Con dirección probable a Marsella, atención a lluvias intensas, granizo y fuertes ráfagas de viento.

Créditos 🎥: @NathAlie

Vía @VigipreventionM pic.twitter.com/iUB2jNHhrk — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) August 24, 2026



Η μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France σημείωσε ότι οι καταιγίδες θα μπορούσαν να φέρουν καταρρακτώδεις βροχές, χαλάζι μεγάλου μεγέθους και ισχυρές ριπές ανέμου σε μεγάλο μέρος της νότιας Γαλλίας.

Οι πρώτες αναφορές για τον ανεμοστρόβιλο λήφθηκαν γύρω στις 5:20 μ.μ. τοπική ώρα. Η καταιγίδα σχηματίστηκε από ένα ασυνήθιστα ισχυρό υπερκύτταρο – ένα καταιγιδοφόρο νέφος με περιστρεφόμενο ανοδικό ρεύμα.

⚠️Supercellule très puissante actuellement dans l’Aude entre le Lauragais et Carcassonne. On observe dans sa partie sud une rotation (mesocyclone) avec potentiellement des phénomènes tornadiques. Grande prudence dans ces secteurs ! pic.twitter.com/UE0zmpLfJb — Météo Pyrénées (@Meteo_Pyrenees) August 24, 2026



Οι Γάλλοι μετεωρολόγοι εξέδωσαν επείγουσα προειδοποίηση: «Ένα υπερκύτταρο πάνω από τον νομό της Ωντ παράγει έναν καταστροφικό ανεμοστρόβιλο με επιβεβαιωμένη επαφή με το έδαφος. Αποφύγετε την περιοχή — αυτή η καταιγίδα είναι επικίνδυνη για τη ζωή».

Το Keraunos, το γαλλικό παρατηρητήριο έντονων καιρικώνφαινομένων, υπογράμμισε την ύπαρξη μείζονος απειλής σοβαρών καταιγίδων με χαλάζι μεγάλου μεγέθους, καταστροφικούς ανέμους και ανεμοστρόβιλους.

Une dégradation orageuse virulente est attendue ce lundi sur le sud du pays avec un fort potentiel de phénomènes violents. Le risque de violentes chutes de grêle (> 7 cm) et de rafales de vent est élevé avec potentiel tornadique plus marqué en Languedoc.

Bulletin complet :… pic.twitter.com/uwwlL8RRoU — Keraunos (@KeraunosObs) August 24, 2026

Οι μετεωρολογικές συνθήκες

Στο ευρύτερο περιβάλλον, ένα βαρομετρικό χαμηλό στον Ατλαντικό πλησίαζε από τα δυτικά, ενώ πολύ θερμός και υγρός αέρας από τη Μεσόγειο κινήθηκε βόρεια, δημιουργώντας αστάθεια και διάτμηση ανέμου στη νότια Γαλλία.

Οι θερμοκρασίες στην περιοχή ήταν κοντά στους 27°C.

Το ιστορικό των ανεμοστρόβιλων στη Γαλλία

Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Keraunos, μόνο 17 ανεμοστρόβιλοι έχουν φτάσει σε ένταση κατηγορίας EF-4 ή EF-5 στη Γαλλία. Από αυτούς, μόλις δύο ανεμοστρόβιλοι ισχύος EF-5 έχουν σημειωθεί στη χώρα – το 1845 και το 1967.

Le département de l’Aude est exposé au risque tornadique. 17 tornades y sont recensées, dont la tornade EF4 de la Redorte le 13 août 1887. Il faut remonter au 15 octobre 2018 pour observer la dernière tornade recensée dans le département (Gruissan, EF0). https://t.co/6rF9WRvWcS pic.twitter.com/1GBu54hFcB — Keraunos (@KeraunosObs) August 24, 2026



Ο τελευταίος ανεμοστρόβιλος κατηγορίας EF-4 ήταν εκείνος της Ομόν το 2008, ο οποίος αποτελεί το σύγχρονο σημείο αναφοράς για τους βίαιους ανεμοστρόβιλους στη χώρα. Στις 3 Αυγούστου 2008, εκείνος ο ανεμοστρόβιλος διένυσε μια διαδρομή περίπου 20 χιλιομέτρων μέσω του Val de Sambre στη βόρεια Γαλλία, αφήνοντας πίσω του τρεις νεκρούς και 18 σοβαρά τραυματίες.

Η περιοχή της Ωντ έχει βιώσει ξανά έναν βίαιο ανεμοστρόβιλο κατηγορίας EF-4, ο οποίος είχε καταγραφεί στις 12 Αυγούστου 1887 στο Λα Ρεντόρτ.