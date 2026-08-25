Γαλλία: Ανεμοστρόβιλος από υπερκυτταρική καταιγίδα διέλυσε σπίτια, 26 τραυματίες – Συγκλονιστικά βίντεο

Ένας ισχυρός ανεμοστρόβιλος, που προήλθε από υπερκυτταρική καταιγίδα, έπληξε τη νότια Γαλλία, στην περιοχή της Ωντ, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε σπίτια και υποδομές. Το ακραίο καιρικό φαινόμενο άφησε πίσω του τουλάχιστον 26 τραυματίες και 2.800 νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, με τις σοβαρότερες ζημιές να σημειώνονται στην πόλη Πομάς.

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Διεθνή Νέα

Γαλλία ανεμοστρόβιλος υπεκυτταρική καταιγίδα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σκηνές καταστροφής εκτυλίχθηκαν στη νότια Γαλλία, καθώς ένας ισχυρός ανεμοστρόβιλος σάρωσε την περιοχή της Ωντ, αφήνοντας πίσω του τραυματίες, κατεστραμμένα σπίτια και σοβαρές ζημιές.
  • Τουλάχιστον 26 τραυματίες και 2.800 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα καταγράφηκαν, με τις χειρότερες καταστροφές να σημειώνονται στην πόλη Πομάς, όπου ο ανεμοστρόβιλος ξήλωσε στέγες και κατέστρεψε κτίρια.
  • Οι γαλλικές αρχές είχαν προειδοποιήσει για επικίνδυνες υπερκυτταρικές καταιγίδες, θέτοντας την περιοχή της Ωντ σε πορτοκαλί συναγερμό, με τους μετεωρολόγους να κάνουν λόγο για καταστροφικό ανεμοστρόβιλο.

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Σκηνές καταστροφής εκτυλίχθηκαν στη νότια Γαλλία, καθώς ένας ισχυρός ανεμοστρόβιλος, που γεννήθηκε από μια βίαιη υπερκυτταρική καταιγίδα, σάρωσε την περιοχή της Ωντ.

Το σαρωτικό πέρασμα του ακραίου καιρικού φαινομένου άφησε πίσω του τραυματίες, κατεστραμμένα σπίτια και σοβαρές ζημιές στις υποδομές, θέτοντας τις τοπικές αρχές σε κατάσταση συναγερμού.

Εικόνες χάους

Αυτόπτες μάρτυρες κατέγραψαν σε βίντεο από το χωριό Βερζέιγ, στην περιοχή της Ωντ, τη στιγμή που ο ανεμοστρόβιλος σχηματιζόταν και περιστρεφόταν κάτω από μια σφοδρή υπερκυτταρική καταιγίδα.


Ο ανεμοστρόβιλος δημιουργήθηκε κοντά στην Καρκασόν, μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.

Οι γαλλικές αρχές ανέφεραν τουλάχιστον 26 τραυματίες, ενώ περίπου 2.800 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, μετά τις σημαντικές ζημιές που προκάλεσε η καταιγίδα σε κατοικίες, ορισμένες από τις οποίες καταστράφηκαν εν μέρει.


Οι χειρότερες καταστροφές σημειώθηκαν στη μικρή πόλη Πομάς, με πληθυσμό περίπου χιλίων κατοίκων. Ο ανεμοστρόβιλος ξήλωσε στέγες σπιτιών, ενώ αναφορές υποδεικνύουν ότι ορισμένα κτίρια καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Η προειδοποίηση των μετεωρολόγων

Οι Γάλλοι μετεωρολόγοι είχαν ήδη προειδοποιήσει για επικίνδυνες καταιγίδες, με την Ωντ να περιλαμβάνεται μεταξύ των 22 νομών που τέθηκαν σε πορτοκαλί συναγερμό.


Η μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France σημείωσε ότι οι καταιγίδες θα μπορούσαν να φέρουν καταρρακτώδεις βροχές, χαλάζι μεγάλου μεγέθους και ισχυρές ριπές ανέμου σε μεγάλο μέρος της νότιας Γαλλίας.

Οι πρώτες αναφορές για τον ανεμοστρόβιλο λήφθηκαν γύρω στις 5:20 μ.μ. τοπική ώρα. Η καταιγίδα σχηματίστηκε από ένα ασυνήθιστα ισχυρό υπερκύτταρο – ένα καταιγιδοφόρο νέφος με περιστρεφόμενο ανοδικό ρεύμα.


Οι Γάλλοι μετεωρολόγοι εξέδωσαν επείγουσα προειδοποίηση: «Ένα υπερκύτταρο πάνω από τον νομό της Ωντ παράγει έναν καταστροφικό ανεμοστρόβιλο με επιβεβαιωμένη επαφή με το έδαφος. Αποφύγετε την περιοχή — αυτή η καταιγίδα είναι επικίνδυνη για τη ζωή».

Το Keraunos, το γαλλικό παρατηρητήριο έντονων καιρικώνφαινομένων, υπογράμμισε την ύπαρξη μείζονος απειλής σοβαρών καταιγίδων με χαλάζι μεγάλου μεγέθους, καταστροφικούς ανέμους και ανεμοστρόβιλους.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες

Στο ευρύτερο περιβάλλον, ένα βαρομετρικό χαμηλό στον Ατλαντικό πλησίαζε από τα δυτικά, ενώ πολύ θερμός και υγρός αέρας από τη Μεσόγειο κινήθηκε βόρεια, δημιουργώντας αστάθεια και διάτμηση ανέμου στη νότια Γαλλία.

Οι θερμοκρασίες στην περιοχή ήταν κοντά στους 27°C.

Το ιστορικό των ανεμοστρόβιλων στη Γαλλία

Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Keraunos, μόνο 17 ανεμοστρόβιλοι έχουν φτάσει σε ένταση κατηγορίας EF-4 ή EF-5 στη Γαλλία. Από αυτούς, μόλις δύο ανεμοστρόβιλοι ισχύος EF-5 έχουν σημειωθεί στη χώρα – το 1845 και το 1967.


Ο τελευταίος ανεμοστρόβιλος κατηγορίας EF-4 ήταν εκείνος της Ομόν το 2008, ο οποίος αποτελεί το σύγχρονο σημείο αναφοράς για τους βίαιους ανεμοστρόβιλους στη χώρα. Στις 3 Αυγούστου 2008, εκείνος ο ανεμοστρόβιλος διένυσε μια διαδρομή περίπου 20 χιλιομέτρων μέσω του Val de Sambre στη βόρεια Γαλλία, αφήνοντας πίσω του τρεις νεκρούς και 18 σοβαρά τραυματίες.

Η περιοχή της Ωντ έχει βιώσει ξανά έναν βίαιο ανεμοστρόβιλο κατηγορίας EF-4, ο οποίος είχε καταγραφεί στις 12 Αυγούστου 1887 στο Λα Ρεντόρτ.

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