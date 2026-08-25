Τα μηνύματα Μητσοτάκη στο Υπουργικό: Στη ΔΕΘ ο οδικός χάρτης έως το 2030 – Επί τάπητος η καθημερινότητα και τα «χαμπέρια» στην Τουρκία

Με το βλέμμα στραμμένο στην ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση του πρώτου Υπουργικού Συμβουλίου μετά την θερινή ανάπαυλα. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, αλλά και στις εξελίξεις στα εθνικά θέματα.

Τα «χαμπέρια» στην Τουρκία

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην εξωτερική πολιτική, με αφορμή τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τον Τουρισμό. Ο Πρωθυπουργός διαμήνυσε ότι οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν επηρεάζουν τον ελληνικό σχεδιασμό, υπογραμμίζοντας ότι η άσκηση της ελληνικής κυριαρχίας απορρέει από το Διεθνές Δίκαιο και ότι η χώρα είναι έτοιμη να την προασπίσει.

Την ίδια ώρα, επανέλαβε ότι η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία, ξεκαθαρίζοντας πως το μοναδικό ζήτημα που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των δύο χωρών είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης

Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε σημαντικό ορόσημο την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης στις 31 Αυγούστου, υπενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα εξασφάλισε το 2020 ένα από τα μεγαλύτερα πακέτα χρηματοδότησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ύψους 36 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και δάνεια.

Κάνοντας τον απολογισμό της αξιοποίησης των πόρων, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι το Ταμείο συνέβαλε στην ενίσχυση του ΑΕΠ, στην αύξηση των επενδύσεων και στην επιτάχυνση σημαντικών μεταρρυθμίσεων.

Στις παρεμβάσεις που χρηματοδοτήθηκαν περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η ψηφιοποίηση του Δημοσίου, η πρόοδος στην ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, οι επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια και τις ΑΠΕ, καθώς και η προμήθεια ηλεκτρικών λεωφορείων.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε ακόμη στη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης και στην επέκτασή του προς την Καλαμαριά, τα εγκαίνια της οποίας έχουν προγραμματιστεί για την Πέμπτη, ενώ ιδιαίτερη μνεία έκανε στις δράσεις προληπτικής ιατρικής.

Όπως ανέφερε, από τα 136 μεταρρυθμιστικά ορόσημα του προγράμματος απομένουν μόλις δύο για να ολοκληρωθούν. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι η Ελλάδα θα είναι το 2028 η πρώτη χώρα που θα παραλάβει τα νέα πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair.

Το βλέμμα στην επόμενη ημέρα

Ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε την παρουσίαση των βασικών αξόνων της οικονομικής πολιτικής για το 2027, αλλά και ενός συνολικού σχεδιασμού για την πορεία της χώρας έως το 2030.

Όπως σημείωσε, στόχος είναι η Ελλάδα να φτάσει στο ορόσημο αυτό ισχυρότερη, πιο παραγωγική και καλύτερα προετοιμασμένη απέναντι στις προκλήσεις ενός ασταθούς διεθνούς περιβάλλοντος.

Στο επίκεντρο η μείωση του δημόσιου χρέους

Αναφερόμενος στην οικονομία, ο Πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, χαρακτηρίζοντάς την πολιτική ευθύνης απέναντι στις επόμενες γενιές.

Υποστήριξε ότι η Ελλάδα μειώνει το χρέος της με ταχείς ρυθμούς και εκτίμησε ότι σύντομα δεν θα αποτελεί πλέον την πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης.

Παράλληλα, χαρακτήρισε «μεγάλη εθνική επιτυχία» τη βελτίωση της δημοσιονομικής εικόνας της χώρας, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα δανείζεται πλέον με ευνοϊκότερους όρους σε σχέση με άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες.

Οι παρεμβάσεις για την ακρίβεια

Στο μέτωπο της ακρίβειας, ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι το κόστος ζωής εξακολουθεί να αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα για τα ελληνικά νοικοκυριά.

Παράλληλα, έκανε λόγο για ενδείξεις αποκλιμάκωσης των τιμών σε βασικές κατηγορίες τροφίμων, όπως το ελαιόλαδο, τα φρούτα και τα λαχανικά. Άλλωστε η ακρίβεια είναι ένα από τα θέματα που η αντιπολίτευση αξιοποιεί για να ασκήσει σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση.

Υπενθύμισε επίσης ότι από την 1η Σεπτεμβρίου τίθεται σε εφαρμογή η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, ενώ αναμένονται και πρωτοβουλίες της αγοράς για τη συγκράτηση των τιμών στα σχολικά είδη ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς.

Με τις κυβερνητικές προτεραιότητες να μετατοπίζονται πλέον στην επόμενη φάση, ο Πρωθυπουργός έδωσε το στίγμα της πολιτικής που θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ, με ορίζοντα το 2030 και έμφαση στην ανάπτυξη, τη δημοσιονομική σταθερότητα και τη στήριξη των νοικοκυριών.

Δείτε ολόκληρη την εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου που έγινε την Δευτέρα (24/8).