Νεκρός αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο: Η πολύωρη εξαφάνιση στο επίκεντρο των ερευνών

Τι έδειξαν οι κάμερες ασφαλείας και πού εστιάζουν οι αστυνομικοί στην προσπάθεια να διαλευκάνουν την υπόθεση θανάτου του 34χρονου συναδέλφου τους.

Της ΣΟΦΙΑΣ ΓΑΛΑΝΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Mια πολύωρη και ανεξήγητη εξαφάνιση, ένα μπουκάλι τζιν στο κλειδωμένο αυτοκίνητο και πολλά αναπάντητα ερωτήματα συνθέτουν το μυστήριο με τον θάνατο του αστυνομικού στον Άγιο Δημήτριο, που βρέθηκε νεκρός μέσα στο υπηρεσιακό του όχημα.

Οι συνάδελφοί του προσπαθούν να βρουν τι συνέβη στον 34χρονο αστυνομικό που υπηρετούσε στη ΓΑΔΑ -και συγκεκριμένα στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών– από τη στιγμή που έφυγε από το σπίτι του μέχρι τον εντοπισμό του μέσα στο υπηρεσιακό αυτοκίνητο που ήταν χρεωμένο στο όνομά του.

Το τελευταίο δρομολόγιο

Ο 34χρονος αστυνομικός είχε φύγει περίπου στις 23:00 το βράδυ της Κυριακής από το σπίτι του στον Νέο Κόσμο, για να μεταβεί στην υπηρεσία του. Το μεγάλο ερώτημα είναι τι μεσολάβησε από εκείνη την ώρα έως ότου φτάσει στο πάρκινγκ επί της οδού Βουλιαγμένης στον Αγιο Δημήτριο, όπου και εντοπίστηκε νεκρός.

Έκτοτε τα ίχνη του χάνονται. Η σύντροφός του, επίσης αστυνομικός, όταν διαπίστωσε το επόμενο πρωί ότι ο 34χρονος, δεν είχε επιστρέψει στο σπίτι τους, προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί του τηλεφωνικά. Το κινητό του παρέμενε ενεργό και χτυπούσε κανονικά, όμως ο ίδιος δεν απάντησε στις επανειλημμένες κλήσεις της.

Το πρωί της Δευτέρας (24/8/2026) η ίδια δήλωσε την εξαφάνισή του. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο 34χρονος δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα και ήταν καλά στην υγεία του.

Τότε, οι συνάδελφοί του άρχισαν να τον αναζητούν. Τελικά κατάφεραν να τον εντοπίσουν αργά το βράδυ (περίπου στις 23:40) της ίδιας ημέρας μέσω του στίγματος του κινητού του τηλεφώνου το οποίο βρέθηκε ανοιχτό μέσα στο αυτοκίνητο. Ο άνδρας βρισκόταν στη θέση του οδηγού και είχε γείρει προς τα δεξιά.

Ο ιατροδικαστής τοποθέτησε την ώρα θανάτου περίπου 10-12 ώρες πριν βρεθεί η σορός του. Η τοποθεσία προκαλεί έντονα ερωτήματα, καθώς βρισκόταν εκτός των συνηθισμένων του διαδρομών. Αυτό σημαίνει πως για μερικές ώρες ο αστυνομικός βρισκόταν εν ζωή, όμως είχε επιλέξει να μην επικοινωνήσει με τους δικούς του ανθρώπους ή με τους συναδέλφους του, επιλέγοντας για άγνωστο λόγο να απομονωθεί και να κλειδωθεί στο υπηρεσιακό του αυτοκίνητο, καταναλώνοντας μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Οι έρευνες πλέον εστιάζουν στο τι προκάλεσε αυτήν τη συμπεριφορά εκ μέρους του 34χρονου.

Μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα εξεταζόταν το ενδεχόμενο να βρισκόταν και άλλο άτομο μαζί του. Ωστόσο, η πορεία των ερευνών έδειξε ότι κάτι τέτοιο πρέπει να αποκλειστεί, καθώς η εξέταση πολλών καμερών ασφαλείας δεν έδειξε καμία άλλη παρουσία.

Ακόμα, σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε στις Αρχές η σύντροφός του, ο άτυχος 34χρονος δεν αντιμετώπιζε κάποιο γνωστό πρόβλημα υγείας, ενώ δεν γνώριζε να τον απασχολεί κάποιο σοβαρό προσωπικό ή επαγγελματικό ζήτημα.

Καταθέσεις έχουν ληφθεί και από συνολικά πέντε συναδέλφους του, οι οποίοι ρωτήθηκαν για τον χαρακτήρα του, τη συμπεριφορά του, την καθημερινότητά του αλλά και για οτιδήποτε θα μπορούσε να βοηθήσει.

Μέχρι στιγμής δεν προκύπτουν εμφανείς ενδείξεις αυτοχειρίας, καθώς το υπηρεσιακό του όπλο δεν χρησιμοποιήθηκε, ενώ οι Αρχές έχουν αποκλείσει και το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας σε βάρος του 34χρονου.

Στον λαιμό του 34χρονου υπήρχαν εκδορές, οι οποίες, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν αξιολογούνται μέχρι στιγμής ως εύρημα που αλλάζει την εικόνα της υπόθεσης.

Όσον αφορά το σχεδόν άδειο μπουκάλι τζιν που βρέθηκε στο εσωτερικό του οχήματος, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο ο 34χρονος να βρισκόταν υπό το βάρος κάποιας έντονης ψυχολογικής φόρτισης εξαιτίας κάποιου δυσάρεστου γεγονότος και να κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ο θάνατός του προήλθε από βαρύ πνευμονικό οίδημα, καθώς υπήρχαν σημάδια υποξίας, δηλαδή ενδείξεις έλλειψης οξυγόνου στον οργανισμό. Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες της περιόδου, εκτιμάται ότι μπορεί να προκάλεσε το μοιραίο παθολογικό επεισόδιο.

Τοξικολογικές εξετάσεις

Οι αστυνομικοί περιμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων ούτως ώστε να διερευνηθεί το ενδεχόμενο ο αστυνομικός να είχε καταναλώσει και κάποιες άλλες ουσίες. Ωστόσο, οι εξονυχιστικές έρευνες στο αυτοκίνητο και στο σπίτι του δεν έδειξαν κάποια ύποπτη ουσία ή άλλο αξιοσημείωτο εύρημα.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ελέγχοντας μέσω της άρσης τηλεφωνικού απορρήτου τις τελευταίες επικοινωνίες του θύματος.

Οι στενοί συγγενείς του θύματος μιλούν για έναν πρόσχαρο άνθρωπο χωρίς προβλήματα, με θέληση και όρεξη για ζωή. Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση και να δοθούν απαντήσεις στα ερωτήματα της οικογένειας.