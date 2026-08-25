Πακιστάν: «Σημαντική πρόοδος» στις συνομιλίες με το Ιράν – Πρωτοβουλία για το άνοιγμα του Ορμούζ και αναβίωσης του MoU με τις ΗΠΑ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Στον σταθερό διαμεσολαβητικό του ρόλο για την εκτόνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή επενδύει το Ισλαμαμπάντ.

Σε μια προσπάθεια αποτροπής περαιτέρω κλιμάκωσης, η στρατιωτική και πολιτική ηγεσία του Πακιστάν πραγματοποίησε μονοήμερη επίσκεψη εξπρές στην Τεχεράνη, θέτοντας στο επίκεντρο των επαφών με την ιρανική ηγεσία την ταχεία λήξη του πολέμου, την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και την αναβίωση του Μνημονίου Συναντίληψης (MoU) μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

Οι συνομιλίες για το MoU

Ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, Μοχσίν Νακβί, δήλωσε ότι το Πακιστάν και το Ιράν συζητούν την επαναφορά ενός προηγουμένως υπογεγραμμένου Μνημονίου Συναντίληψης (MoU) μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, προκειμένου να βοηθήσουν στην επίλυση της σύγκρουσης.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Νακβί ανέφερε ότι ο ίδιος και ο αρχηγός του στρατού της χώρας, στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ, είχαν μια «πολύ θετική και παραγωγική συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ιράν», Μασούντ Πεζεσκιάν.

Ο Πακιστανός υπουργός πρόσθεσε ότι η συζήτησή τους εστίασε «στη σύγκρουση Ιράν-ΗΠΑ, τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή και τον δρόμο προς τα εμπρός, καθώς και στα βήματα που απαιτούνται και από τις δύο πλευρές για την αποκατάσταση του Μνημονίου Συναντίληψης του Ισλαμαμπάντ, οδηγώντας έτσι σε μια ολοκληρωμένη διευθέτηση της σύγκρουσης».

Όπως επεσήμανε ο Νακβί, «ο Ιρανός Πρόεδρος μοιράστηκε με ειλικρίνεια την οπτική και τις ανησυχίες της κυβέρνησής του και είχαμε μια πολύ εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα εμπλεκόμενα ζητήματα».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι «σημειώθηκε σημαντική πρόοδος», συμπληρώνοντας πως «η συνάντηση ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερα θετικό τόνο», ενώ εξέφρασε την ελπίδα ότι «αυτή η δυναμική θα βοηθήσει να ανοίξει ο δρόμος για περαιτέρω πρόοδο και διαρκή ειρήνη στην περιοχή».

Field Marshal Syed Asim Munir and I had a very positive and productive meeting with the President of Iran. Our discussion focused on the Iran US conflict, tensions in the Middle East and the way forward, as well as the steps needed by both sides for restoration of the Islamabad… https://t.co/jt1wtlESCa — Mohsin Naqvi (@MohsinnaqviC42) August 24, 2026

Πρωτοβουλίες για την πρόληψη της κλιμάκωσης

Την ίδια στιγμή, ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ, χρησιμοποίησε τη μονοήμερη επίσκεψή του στην Τεχεράνη για να πιέσει για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και τον ταχύτερο τερματισμό του πολέμου μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την Inter-Services Public Relations (ISPR), το γραφείο Τύπου των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν, ο Μουνίρ συνάντησε τον Μασούντ Πεζεσκιάν, τον υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, και άλλους ανώτατους αξιωματούχους.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ISPR, οι δύο πλευρές συζήτησαν επίσης μέτρα για την πρόληψη περαιτέρω κλιμάκωσης και την εξασφάλιση μιας διαπραγματευτικής διευθέτησης της σύγκρουσης.

Από την πλευρά τους, οι Ιρανοί αξιωματούχοι χαιρέτισαν θερμά τις προσπάθειες του Πακιστάν για τη διευκόλυνση του διαλόγου.

Ούτε ο Λευκός Οίκος, ούτε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αντέδρασαν αμέσως όταν το πρακτορείο ειδήσεων Reuters τους ζήτησε σχόλιο για τις ανακοινώσεις αυτές, με φόντο αμερικανικές απειλές περί «οικονομικού πολέμου άνευ προηγουμένου» της Ουάσιγκτον εναντίον της Τεχεράνης, κυρώσεις εναντίον εμπορικών εταίρων της κι όσων την υποστηρίζουν.

Ο στρατάρχης Μουνίρ συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Aμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ πριν από το ταξίδι στην πρωτεύουσα του Ιράν, μετέδωσε χθες το Reuters.

Με πληροφορίες από: Al Jazeera, ΑΠΕ-ΜΠΕ